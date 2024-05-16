Названы дата и место прощания с журналистом Кононенко

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок
Прощание с журналистом Максимом Кононенко, ушедшим из жизни в возрасте 54 лет, состоится в пятницу в храме Живоначальной Троицы в московском городском округе Троицке. Об этом информирует Телеграм-канал «Вести FM+».
Церемония прощания запланирована на 17 мая в 12:00 по адресу: улица Солнечная, 1, город Троицк. Согласно сообщению, похоронят Кононенко на кладбище в Губцево.
О смерти Кононенко сообщила его жена.
По предварительным данным, журналист скончался от кровотечения, вызванного расширением вен пищевода. Кононенко стало плохо вечером 13 мая, и его сын вызвал скорую помощь, но врачам не удалось спасти жизнь журналисту.
Кононенко стал популярен за счёт своего блога на «Живом журнале». Затем в качестве автора и колумниста он сотрудничал со многими российскими СМИ, был ведущим программ на радио и ТВ.
Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о гибели журналистки «Россия сегодня» Бабаевой признал вину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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О смерти Кононенко сообщила его жена.
По предварительным данным, журналист скончался от кровотечения, вызванного расширением вен пищевода. Кононенко стало плохо вечером 13 мая, и его сын вызвал скорую помощь, но врачам не удалось спасти жизнь журналисту.
Кононенко стал популярен за счёт своего блога на «Живом журнале». Затем в качестве автора и колумниста он сотрудничал со многими российскими СМИ, был ведущим программ на радио и ТВ.
Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о гибели журналистки «Россия сегодня» Бабаевой признал вину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак