Стало известно, как изменятся цены на путешествия в 2026 году
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что цены на путешествия в 2026 году продолжат умеренно расти.
В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что такая динамика не скажется на потребительском спросе.
«Исходя из нынешнего положения вещей, можно сказать, что если цены и будут расти в 2026 году, то умеренно. Это не помешает потребительскому спросу. Кстати, он тоже не скакнёт вверх в этом году: мы ожидаем рост до 10% по самым востребованным направлениям», — сказал Барзыкин.Основные бронирования, по прогнозам специалиста, придутся на популярные направления, где туроператоры фиксируют стабильно высокий интерес со стороны путешественников.
