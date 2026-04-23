Стало известно, как изменятся цены на путешествия в 2026 году

23 апреля 2026, 16:22

Вице-президент РСТ спрогнозировал умеренный рост цен на путешествия в 2026 году

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что цены на путешествия в 2026 году продолжат умеренно расти.





В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что такая динамика не скажется на потребительском спросе.

«Исходя из нынешнего положения вещей, можно сказать, что если цены и будут расти в 2026 году, то умеренно. Это не помешает потребительскому спросу. Кстати, он тоже не скакнёт вверх в этом году: мы ожидаем рост до 10% по самым востребованным направлениям», — сказал Барзыкин.