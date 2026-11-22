В Роспотребнадзоре назвали требования к спальням в детских садах
Спальные помещения в российских детских садах должны оснащаться кроватями с твёрдым ложем, поэтому игровые подиумы для сна не применяются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Роспотребнадзора.
В документе подчёркивается, что допускается использование раскладных моделей с жёстким основанием или трансформируемых кроватей. Конструкция таких изделий не должна превышать трёх уровней, при этом ребёнку необходимо обеспечить самостоятельный заход на спальное место и возможность свободно к нему передвигаться.
При расстановке мебели в спальне важно оставлять свободный проход между кроватями. Кроме того, должно быть предусмотрено отдельное место для хранения раскладных кроватей и постельных принадлежностей.
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