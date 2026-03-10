Wired: США летом начнут тестировать летающие автомобили
Власти США летом запустят пилотную программу испытаний летающих автомобилей, которые в будущем могут использоваться для перевозки людей и грузов в городах. Об этом сообщает журнал Wired со ссылкой на Министерство транспорта США.
Тестирование планируется провести в 26 штатах. Предполагается, что такие аппараты смогут использоваться как городское «воздушное такси», для доставки грузов, а также в работе экстренных служб.
Новые летательные аппараты будут сочетать свойства самолета и вертолета: они смогут взлетать и садиться на небольших площадках, что позволит размещать их ближе к местам проживания и работы людей. Разработчики также утверждают, что такие машины будут производить меньше шума и выбросов по сравнению с традиционной авиацией.
Некоторые компании создают и беспилотные версии таких аппаратов. По словам представителей индустрии, технологии уже готовы к практическому применению.
Запуск программы стал возможен после указа президента Дональда Трампа, подписанного в июне 2025 года. Документ предусматривает тестирование летающих автомобилей и расширение производства беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Япония уже прошли первые испытания подобного аппарата. Он оснащён аккумуляторами и 12 роторами, рассчитан на трёх человек и способен преодолеть расстояние от 15 до 40 километров.
