Wired: США летом начнут тестировать летающие автомобили

10 марта 2026, 13:13

Фото: iStock/BitsAndSplits

Власти США летом запустят пилотную программу испытаний летающих автомобилей, которые в будущем могут использоваться для перевозки людей и грузов в городах. Об этом сообщает журнал Wired со ссылкой на Министерство транспорта США.