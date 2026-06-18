Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске
HH.ru: сварщики в Новосибирске получают около 250 тысяч рублей в месяц
Самыми оплачиваемыми профессиями в Новосибирской области являются продюсеры, опытные ИТ-кадры, топ-менеджеры и квалифицированные рабочие. Об этом сообщили в пресс-службе HH.ru.
В первый месяц лета региональные компании открыли вакансии по 190 профессиям, по 117 из которых предлагаются среднерыночные зарплаты. При этом больше всех работодатели готовы платить продюсерам — порядка 300 тысяч рублей в месяц.
«В список самых «дорогих» специалистов вошли топ-менеджеры, квалифицированные рабочие и опытные ИТ-кадры. На втором месте после продюсеров оказались руководители группы разработки — им предлагают около 290 тысяч рублей», — приводит данные Om1 Новосибирск.
Тройку лидеров замкнули финансовые директора, которым готовы платить 275 тысяч рублей в месяц. В рейтинг высокооплачиваемых профессий попали DevOps-инженеры с ежемесячным окладом в 250 тысяч рублей, сварщики с зарплатой порядка 248,3 тысяч рублей и директора по маркетингу и PR — им готовы платить 235 тысяч рублей.
При этом от 155 до 230 тысяч рублей могут получать геологи, HR-директора, прорабы, геодезисты, курьеры, руководители строительных проектов и монтажники и машинисты.