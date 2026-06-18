Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске

18 июня 2026, 16:11

HH.ru: сварщики в Новосибирске получают около 250 тысяч рублей в месяц

Фото: iStock/Kerkez

Самыми оплачиваемыми профессиями в Новосибирской области являются продюсеры, опытные ИТ-кадры, топ-менеджеры и квалифицированные рабочие. Об этом сообщили в пресс-службе HH.ru.





В первый месяц лета региональные компании открыли вакансии по 190 профессиям, по 117 из которых предлагаются среднерыночные зарплаты. При этом больше всех работодатели готовы платить продюсерам — порядка 300 тысяч рублей в месяц.





«В список самых «дорогих» специалистов вошли топ-менеджеры, квалифицированные рабочие и опытные ИТ-кадры. На втором месте после продюсеров оказались руководители группы разработки — им предлагают около 290 тысяч рублей», — приводит данные Om1 Новосибирск.