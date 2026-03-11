Стало известно, какой штраф грозит водителям за собаку в машине

11 марта 2026, 17:00

Автоэксперт Шкуматов: перевозка собак в машине подчиняется правилам для грузов

Фото: Istock/AndreyPopov

При перевозке домашних питомцев в автомобиле их юридически приравнивают к грузу. Об этом рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.





В беседе с RT Шкуматов заявил, что на практике к перевозке животных применяют раздел 23 Правил дорожного движения, который регламентирует перевозку грузов.



Водитель обязан следить за размещением и креплением груза. При этом сам багаж не должен ограничивать обзор, мешать управлению, нарушать устойчивость машины, создавать шум или помехи.

«То есть собака не должна быть на коленях у водителя и не на торпеде. Она не должна ограничивать обзор и мешать управлению. В противном случае возможно предупреждение либо штраф в размере 500 рублей», — пояснил эксперт.