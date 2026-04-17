Южнокорейский мессенджер подтвердил резкий рост числа пользователей из России

17 апреля 2026, 07:03

В южнокорейском KakaoTalk зафиксировали резкий рост числа пользователей из России

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk фиксирует резкий рост числа пользователей из России. Об этом заявили РИА Новости в компании Kakao Corporation.





Представители сервиса не раскрывают конкретные цифры, но подтверждают, что увеличение аудитории действительно происходит. Менеджер PR-отдела KakaoTalk Ли Сын Тхэ пояснил, что компания ведёт статистику по странам, хотя эти данные не публикуются в открытом доступе. Отмечается, что у мессенджера есть зарубежные пользователи, которые регистрируются через иностранные IP-адреса.



