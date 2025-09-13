Названо число избирателей на выборах разного уровня
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на разных уровнях выборов по всей стране уже проголосовали около десяти миллионов человек. Это, по её словам, «довольно приличная явка».
По данным комиссии:
• более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных и отдалённых пунктах;
• более 453 тысяч проголосовали в приграничных регионах;
• свыше 1,3 миллиона россиян проголосовали через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Голосование проходит с 12 по 14 сентября. В 20 регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы в региональные парламенты, в 25 административных центрах — выборы в представительные органы. Всего с пятницы по воскресенье запланировано около пяти тысяч кампаний в 81 регионе.
В этом году ДЭГ проводится в 24 субъектах. Заявки на участие подали более 1,7 миллиона избирателей.
