Названо число избирателей на выборах разного уровня

13 сентября 2025, 11:22

Памфилова: 10 млн людей по всей стране проголосовали на выборах разного уровня

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на разных уровнях выборов по всей стране уже проголосовали около десяти миллионов человек. Это, по её словам, «довольно приличная явка».