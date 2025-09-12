Явка избирателей по итогам первого дня выборов в Подмосковье превысила 14%
Явка избирателей в Московской области, где проводят выборы депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов, по итогам первого дня голосования составила 14,35%. Такие данные по состоянию на 20:00 сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Явка на избирательных участках – 10,05%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 71,43% избирателей», – уточнили в пресс-службеРанее сообщалось, что в Подмосковье стартовали выборы в Советы депутатов городских округов Балашиха, Лыткарино, Молодёжный, Подольск, Фрязино, Электросталь, а также муниципальных округов Дмитровский, Шатура и Луховицы. Голосование продлится три дня – 12, 13 и 14 сентября.
В 20 часов все избирательные участки закрылись. Они возобновят работу в субботу в 8:00.