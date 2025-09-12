Явка избирателей по итогам первого дня выборов в Подмосковье превысила 14%

12 сентября 2025, 20:24

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Явка избирателей в Московской области, где проводят выборы депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов, по итогам первого дня голосования составила 14,35%. Такие данные по состоянию на 20:00 сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.







«Явка на избирательных участках – 10,05%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 71,43% избирателей», – уточнили в пресс-службе