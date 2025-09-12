Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила 8,7%
Явка избирателей в Московской области, где проходят выборы депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов, составила 8,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По состоянию на 15:00 на избирательных участках проголосовали 4,77% избирателей, дистанционным электронным голосованием воспользовались 61,22%», – уточнили в пресс-службе.Выборы проходят в восьми округах региона – Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарине, Фрязине, Шатуре, Электростали и Молодёжном. Кроме того, проводятся дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы. Всего среди 505 зарегистрированных кандидатов распределят 196 депутатских мандатов.
В Подмосковье работают избирательные участки, где можно проголосовать в течение трёх дней – 12, 13 и 14 сентября. А на сайте ДЭГ доступно онлайн-голосование.
Всего на выборах смогут проголосовать 1 040 719 избирателей. В Подмосковье открыто 593 участка. 72 549 человек подали заявки на дистанционное электронное голосование
В дни выборов в Московской области работает 5121 член участковых избирательных комиссий. За ходом голосования следят 2969 наблюдателей. Безопасность на участках обеспечивают более 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.
Все дни голосования в Подмосковье работает «Служба заботы». Это сервис Мособлизбиркома, с помощью которого по телефону можно узнать о выборах.
В течение трёх дней за ходом выборов в Подмосковье будут следить депутаты Мособлдумы.