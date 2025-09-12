В Подмосковье до утра закрылись участки по выборам в Советы депутатов
В 20 часов закрылись все избирательные участки в городских и муниципальных округах Подмосковья, где проходят выборы в Советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Помещения сданы под охрану», – отметили в ведомстве.Выборы стартовали в пятницу. Они проходят в восьми округах региона – Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарине, Фрязине, Шатуре, Электростали и Молодёжном. Кроме того, проводятся дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы. На 196 депутатских мандатов претендуют 505 зарегистрированных кандидатов.
На участках можно проголосовать в течение трёх дней – 12, 13 и 14 сентября. А на сайте ДЭГ доступно онлайн-голосование. Всего в списках – 1 040 719 избирателей. В Подмосковье функционируют 593 участка. 72 549 человек подали заявки на дистанционное электронное голосование.
В дни выборов в Московской области работает 5121 член участковых избирательных комиссий. За ходом голосования следят 2969 наблюдателей. Безопасность на участках обеспечивают более 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.
Все дни голосования в Подмосковье работает «Служба заботы» – сервис Мособлизбиркома, с помощью которого по телефону можно узнать о выборах.
В течение трёх дней за ходом выборов в Подмосковье будут следить депутаты Мособлдумы.