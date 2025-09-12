В Подмосковье до утра закрылись участки по выборам в Советы депутатов

12 сентября 2025, 20:11

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В 20 часов закрылись все избирательные участки в городских и муниципальных округах Подмосковья, где проходят выборы в Советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.







«Помещения сданы под охрану», – отметили в ведомстве.