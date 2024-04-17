Житель Украины вырвался из рук пограничников в Закарпатье и сбежал в Венгрию

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Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Об этом сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает украинский «24 канал».
По словам Демченко, мужчина следовал по пути, где можно легально пересечь границу, однако ему удалось добрался до выхода из КПП и сбежать. Задержать его не удалось, добавил представитель украинской госпогранслужбы.
Отмечается, что мужчина ранее пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали.
Ранее сообщалось, что пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Сотрудники погранслужбы остановили инвалида на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующих медицинских документов.
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Отмечается, что мужчина ранее пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали.
Ранее сообщалось, что пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Сотрудники погранслужбы остановили инвалида на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующих медицинских документов.
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Екатерина Коршунова