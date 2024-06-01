Названо место проведения второго турнира «Игр будущего»

Фото: Telegram-канал «Игры будущего»
Второй турнир «Игр будущего» пройдёт в ОАЭ в 2025 году. Об этом руководитель проекта сообщил в своём Telegram-канале.
В марте этого года занимавший тогда пост министра спорта России Олег Матыцин сообщил о планах проведения «Игр будущего» каждый год. Тогда же было объявлено о скором принятии заявок на их проведение.
Сегодня Столяров сообщил о втором этапе проведения Игр в 2025 году.
Напомним, что «Игры будущего» – это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт или VR/AR-технологию.
Первые такие Игры состоялись в Казани и Сочи. Они проводились с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов из 107 государств. Общий призовой фонд составил 10 миллионов долларов.
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Сегодня Столяров сообщил о втором этапе проведения Игр в 2025 году.
Напомним, что «Игры будущего» – это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт или VR/AR-технологию.
Первые такие Игры состоялись в Казани и Сочи. Они проводились с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов из 107 государств. Общий призовой фонд составил 10 миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова