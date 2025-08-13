Названо условие для возвращения звонков в в Telegram и WhatsApp*
Доступ к голосовым вызовам в мессенджерах Telegram и WhatsApp* будет восстановлен при выполнении ими требований российского законодательства, сообщили в Министерстве цифрового развития.
В ведомстве также отметили, что ограничение голосовых звонков, введённое Роскомнадзором, может сократить число мошеннических вызовов.
13 августа Роскомнадзор объявил о введении частичных ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp*, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам» на основе материалов правоохранительных органов. По данным силовых структур, эти мессенджеры стали основными каналами, которыми злоумышленники пользуются для вымогательства денег и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.
В надзорном органе подчеркнули, что владельцы платформ не отреагировали на неоднократно направляемые требования принять меры по противодействию.
*Принадлежит Meta*, чья деятельность признана в России террористической, экстремистской и запрещена
