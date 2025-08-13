Названо условие для возвращения звонков в в Telegram и WhatsApp*

13 августа 2025, 17:36

Минцифры: звонки в WhatsApp* и Telegram вернут при соблюдении законодательства

Фото: istockphoto/nantonov

Доступ к голосовым вызовам в мессенджерах Telegram и WhatsApp* будет восстановлен при выполнении ими требований российского законодательства, сообщили в Министерстве цифрового развития.