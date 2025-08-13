Достижения.рф

Названо условие для возвращения звонков в в Telegram и WhatsApp*

Минцифры: звонки в WhatsApp* и Telegram вернут при соблюдении законодательства
Фото: istockphoto/nantonov

Доступ к голосовым вызовам в мессенджерах Telegram и WhatsApp* будет восстановлен при выполнении ими требований российского законодательства, сообщили в Министерстве цифрового развития.



В ведомстве также отметили, что ограничение голосовых звонков, введённое Роскомнадзором, может сократить число мошеннических вызовов.

13 августа Роскомнадзор объявил о введении частичных ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp*, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам» на основе материалов правоохранительных органов. По данным силовых структур, эти мессенджеры стали основными каналами, которыми злоумышленники пользуются для вымогательства денег и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

В надзорном органе подчеркнули, что владельцы платформ не отреагировали на неоднократно направляемые требования принять меры по противодействию.

*Принадлежит Meta*, чья деятельность признана в России террористической, экстремистской и запрещена

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0