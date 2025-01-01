«Не Багдад, но всё спокойно»: В МВД отчитались о происшествиях в Новый год

Дмитрий Шаробаров и Ирина Волк (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Празднование наступления нового 2025 года в России обошлось без каких-либо чрезвычайных происшествий. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
В ночь с 31 декабря на 1 января в России прошло около трёх с половиной тысяч праздничных мероприятий, написала спикер МВД в своём телеграм-канале. Участие в массовых празднествах приняли около 2,2 миллионов человек. К обеспечению порядка во время гуляний обеспечивали свыше 41,3 тысячи правоохранителей.
Ирина Волк отметила, что вместе с кадровыми сотрудниками полиции за тем, чтобы никакие эксцессы не мешали праздничному настроению граждан, следили также бойцы Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности (на манер добровольной народной дружины — ДНД — времён СССР), а также представители частных охранных структур.
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Александр Бойцов