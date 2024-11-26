Волк: дефицит личного состава МВД составляет почти 20%

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Некомплект личного состава Министерства внутренних дел РФ составляет почти 20 процентов, проинформировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
К 1 ноября 2024 года дефицит сотрудников составил 173,8 тысячи человек или 18,8 процента от штатной численности.
Тенденция на увеличение некомплекта в структурах органов внутренних дел сохраняется. Несмотря на дефицит кадров сотрудники полиции выполняют поставленные перед ними задачи по борьбе с преступностью и защите прав россиян, обратила внимание Волк.
Ирина Волк напомнила, что в 2022 году некомплект личного состава органов внутренних дел составлял 90 тысяч человек.
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Тенденция на увеличение некомплекта в структурах органов внутренних дел сохраняется. Несмотря на дефицит кадров сотрудники полиции выполняют поставленные перед ними задачи по борьбе с преступностью и защите прав россиян, обратила внимание Волк.
«За прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж», — подчеркнула официальный представитель МВД.
Ирина Волк напомнила, что в 2022 году некомплект личного состава органов внутренних дел составлял 90 тысяч человек.
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Ольга Енгалычева