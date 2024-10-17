«Не лизать»: Врач рассказал, как телефон становится источником инфекций

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Ученые выяснили, что привычка засыпать с телефоном может привести к сыпи и пневмонии. По их данным, за ночь в постели образуется тёплая и влажная среда, которая становится идеальным местом для размножения микробов, которые могут вызвать различные инфекционные заболевания.
Специалисты советуют отказаться от привычки брать смартфоны в кровать.
Педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Радио 1» заявил, что источником инфекций являются все предметы, которые мы трогаем, и телефон не является исключением.
Он отметил, что бактерии на телефоне не зависят от его «лежания» — здесь важно конкретно пользование им.
Он повторил, что любой предмет (ручки дверей, пишущие ручки, сумки и другое) являются источниками инфекции, но здесь важно именно касание, после которого необходимо продезинфицировать руки.
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Педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Радио 1» заявил, что источником инфекций являются все предметы, которые мы трогаем, и телефон не является исключением.
«Если речь идет о сотовом телефоне, то у него опасность больше в излучении. И если ночью он стоит на зарядке рядом с вами, то помимо нагревания батареи и риска, что он может взорваться, он, действительно, содержит на себе бактерии. Но это бактерии лично ваши, потому что телефоном пользуетесь именно вы. Другие люди в него не плюют. А то, что вы инфекцию переносите на телефон с рук — эта инфекция не имеет той нагрузки, чтобы, просто лежа рядом, вас заразить», — объяснил эксперт.
Он отметил, что бактерии на телефоне не зависят от его «лежания» — здесь важно конкретно пользование им.
«Если он лежит, бактерии не переползают к вам. Вирусы летают, когда мы чихаем или кашляем. Источником является больной человек или окружающий предмет, который мы потрогали, а потом съели, например, с ягод можно получить кишечную инфекцию. Да, телефон грязный, но если его не лизать, то ничего страшного не случится. Он не чихает и не кашляет», — уверил врач.
Он повторил, что любой предмет (ручки дверей, пишущие ручки, сумки и другое) являются источниками инфекции, но здесь важно именно касание, после которого необходимо продезинфицировать руки.
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Анастасия Бондарева