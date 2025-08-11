«Не могу раскрывать»: В российском регионе внезапно перестали продавать алкоголь
В Кузбассе «Красное и белое» неожиданно приостановило продажу крепкого алкоголя
Сеть магазинов «Красное и Белое» временно прекратила продажу крепкого алкоголя в Кемеровской области в связи с истекшим сроком действия лицензии.
Корреспонденту «Сiбдепо» на вопрос о причинах ограничений в продаже сотрудники нескольких точек продаж рассказали, что в настоящее время торговать разрешено только слабоалкогольной продукцией. Один из работников магазина дал журналисту и вовсе загадочный ответ.
«Не могу раскрывать», — заявил сотрудник по телефону.Сообщается, что невозможность приобрести алкоголь в «КБ» наблюдается по всей области, а для возобновления реализации крепкого алкоголя требуется время на оформление документов. Из копии лицензии следует, что разрешение на продажу крепкого алкоголя у ООО «Альфа-М» истекло 10 августа 2025 года.
Ранее сообщалось о новой функции, которую запустил маркетплейс Wildberries.