«Не могу раскрывать»: В российском регионе внезапно перестали продавать алкоголь

11 августа 2025, 17:31

В Кузбассе «Красное и белое» неожиданно приостановило продажу крепкого алкоголя

Фото: Istock/sergeyryzhov

Сеть магазинов «Красное и Белое» временно прекратила продажу крепкого алкоголя в Кемеровской области в связи с истекшим сроком действия лицензии.





Корреспонденту «Сiбдепо» на вопрос о причинах ограничений в продаже сотрудники нескольких точек продаж рассказали, что в настоящее время торговать разрешено только слабоалкогольной продукцией. Один из работников магазина дал журналисту и вовсе загадочный ответ.

«Не могу раскрывать», — заявил сотрудник по телефону.

