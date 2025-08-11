«Сделано в России»: теперь это не просто слова, а стандарт нового качества
Поезда «Ласточка» покрываются краской, произведённой в России
Современные скоростные поезда «Ласточка» покрываются краской российского производства. Об этом рассказал гендиректор компании BIGZONE Coatings Ярослав Сысоев.
Окраска высокоскоростного подвижного состава является технологически сложной задачей. Материалы должны быть устойчивы к экстремальным перепадам температур, высоким скоростям и агрессивному воздействию окружающей среды. При этом они должны сохранять привлекательный внешний вид на протяжении многих лет. Ошибки в составе лакокрасочных материалов или в технологии их нанесения могут привести к серьёзным проблемам.
«Наша компания исторически является основным поставщиком лакокрасочной продукции для современных и высокоскоростных поездов, которые производятся в России», — рассказал Сысоев в интервью RuNews24.ru.
По его словам, ранее эти материалы поставлялись из Германии. Теперь же они производятся в России при использовании азиатского сырья. При этом немецкие стандарты качества сохраняются.
В 2024 году компания произвела 340 тонн собственного производства. В 2022 году этот показатель равнялся нулю.
«Российские предприниматели настолько натренированы различными кризисами, что выживают при любых условиях», — отметил Сысоев.
Отмечается, что уход западных гигантов из России дал отличные возможности российским производителям увеличить свою долю на рынке.