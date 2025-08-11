«Сделано в России»: теперь это не просто слова, а стандарт нового качества

11 августа 2025, 16:44

Поезда «Ласточка» покрываются краской, произведённой в России

Фото: iStock/Anton Novikov

Современные скоростные поезда «Ласточка» покрываются краской российского производства. Об этом рассказал гендиректор компании BIGZONE Coatings Ярослав Сысоев.





Окраска высокоскоростного подвижного состава является технологически сложной задачей. Материалы должны быть устойчивы к экстремальным перепадам температур, высоким скоростям и агрессивному воздействию окружающей среды. При этом они должны сохранять привлекательный внешний вид на протяжении многих лет. Ошибки в составе лакокрасочных материалов или в технологии их нанесения могут привести к серьёзным проблемам.





«Наша компания исторически является основным поставщиком лакокрасочной продукции для современных и высокоскоростных поездов, которые производятся в России», — рассказал Сысоев в интервью RuNews24.ru.

«Российские предприниматели настолько натренированы различными кризисами, что выживают при любых условиях», — отметил Сысоев.