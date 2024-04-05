«Не пил, не буянил»: Соседка описала напавшего на Чибиса мужчину

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Соседка мужчины, накануне напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в беседе с телеканалом «360» описала подозреваемого.
По её словам, он не производил впечатление буйного человека или пьяницы. Однако был не очень доброжелательным и никогда не здоровался, не хотел идти на контакт.
Женщина рассказала, что в их доме очень хорошая слышимость, однако из квартиры подозреваемого никогда не доносилось каких-то громких звуков. Также он никогда не приводил гостей.
При этом соседка сообщила, что мужчина редко появлялся в этой квартире. Она видела его всего пару раз.
Напомним, что нападение на губернатора произошло 4 апреля. Неизвестный набросился на главу региона с ножом и ранил его. Благодаря оперативным действиям находившегося рядом сотрудника Росгвардии нападавшего удалось задержать и передать сотрудникам полиции.
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Женщина рассказала, что в их доме очень хорошая слышимость, однако из квартиры подозреваемого никогда не доносилось каких-то громких звуков. Также он никогда не приводил гостей.
Напомним, что нападение на губернатора произошло 4 апреля. Неизвестный набросился на главу региона с ножом и ранил его. Благодаря оперативным действиям находившегося рядом сотрудника Росгвардии нападавшего удалось задержать и передать сотрудникам полиции.
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Анастасия Чинкова