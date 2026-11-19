19 ноября 2026, 11:31

Ясновидящий Богданов: зеркало является порталом в потусторонний мир

Фото: iStock/danr13

Ученые из Университета Западной Джорджии (США) провели эксперимент с 30 добровольцами и зеркалом в полутемной комнате. Исследователи пришли к выводу, что из-за особенностей восприятия и развитого воображения люди могут испытывать ощущение присутствия умерших близких и видения, которые связывают с призраками.





Исследование опубликовали в журнале Journal of Anomalous Experience and Cognition. Участниками эксперимента стали люди, которые ранее уже рассказывали о том, что будто бы видели призраков или своих умерших родственников, когда смотрели в зеркало при тусклом освещении. Их поместили в похожие условия: сначала испытуемым нужно было 15 минут подумать об умершем близком, а затем на протяжении 45 минут смотреть в зеркало в полумраке. Если человек чувствовал чье-то присутствие или видел яркий образ, ему следовало нажать на специальную кнопку — она фиксировала время, в течение которого человек ждал «призрака».



Во время ожидания ученые отслеживали пульс испытуемых, а также фиксировали температуру в помещении и изменения геомагнитных колебаний. Одна из участниц эксперимента рассказала о необычном ощущении: ей показалось, что она почувствовала прикосновение умершего родственника, будто тот провел рукой по ее волосам. Все испытуемые после завершения опыта ответили на устные вопросы исследователей и заполнили анкету, в которой описали свои ощущения и интенсивность переживаний.



Половина участников эксперимента обладала синестезией — особенностью восприятия, при которой стимуляция одного органа чувств вызывает ощущения, имеющие отношение к другому органу. Человек способен «слышать» цвета или «видеть» звуки. Результаты исследования показали, что синестезия не оказала заметного влияния на интенсивность переживаний. Наиболее насыщенные ощущения чаще всего испытывали люди с выраженными творческими способностями и богатым воображением.



Ученые полагают, что сообщения о контактах с усопшими могут быть обусловлены взаимодействием памяти, индивидуальных психологических особенностей и внешних условий. Эксперимент не подтвердил существование сверхъестественных явлений, но показал, что человек может воспринимать возникающие в сознании образы и ощущения как реальные события.



Астролог, парапсихолог, ясновидящий Павсекакий Богданов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что зеркало издревле считают некой дверью, входом в другие, параллельные миры, которых может быть много. Те видения, которые люди называют призраками, на самом деле являются сущностями из параллельных миров.





«Такие встречи возможны, но ничего страшного в них нет, и к ним нужно относиться спокойно. Увидеть сущность из параллельного мира могут люди, у которых очень хорошо развито предчувствие, хорошая сверхинтуиция. Такое под силу только им — остальные ничего не увидят», — отметил ясновидящий.

«Призраки не приходят просто так. Из параллельного мира обычно вещают о событиях в жизни человека, который увидел сущность, — либо положительных, либо отрицательных. Это некие предвестники», — объяснил Богданов.