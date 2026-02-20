В Сеченовском университете назвали признаки зависимости от интернета

20 февраля 2026, 09:38

Фото: iStock/Chagin

Сеченовский университет озвучил тревожные признаки зависимости от интернета. Ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Андрей Неврюев рассказал, что отсутствие мотивации жить в реальном мире и желание проводить время исключительно в виртуальной среде могут указывать на серьезные проблемы. Об этом пишет РИА Новости.