В Сеченовском университете назвали признаки зависимости от интернета
Сеченовский университет озвучил тревожные признаки зависимости от интернета. Ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Андрей Неврюев рассказал, что отсутствие мотивации жить в реальном мире и желание проводить время исключительно в виртуальной среде могут указывать на серьезные проблемы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Неврюева, если человек автоматически заходит в сеть и не контролирует время, проведенное онлайн, это еще не зависимость. Однако, если такое поведение продолжается два-три месяца, человек может потерять интерес к реальным занятиям.
Мужчина также отметил, что восприятие себя в интернете и в жизни как разных личностей приводит к вседозволенности. Это может вызвать высокую тревожность и негативно сказаться на межличностных отношениях. Люди, погруженные в онлайн-идентичность, рискуют потерять связи с окружающими. Важно осознавать эти признаки и стремиться к балансировке между виртуальной и реальной жизнью.
