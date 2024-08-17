Не случайно его называют «Киберзверь»: Кадыров отправит на СВО Cybertruck от Илона Маска

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит в зону СВО электромобиль Cybertruck, который ему подарил американский миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Руководитель региона считает, что автомобиль принесет много пользы бойцам благодаря отличным характеристикам.