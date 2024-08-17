Не случайно его называют «Киберзверь»: Кадыров отправит на СВО Cybertruck от Илона Маска

Видео: телеграм-канал Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит в зону СВО электромобиль Cybertruck, который ему подарил американский миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Руководитель региона считает, что автомобиль принесет много пользы бойцам благодаря отличным характеристикам.
«Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь». Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — написал Кадыров.По его словам, автомобиль получился очень удобным, маневренным и быстрым, что буквально влюбило Кадырова в Cybertruck.
«Выражаю искреннюю благодарность Илону Маску! Это, конечно, сильнейший гений современности и специалист. Великий человек! Ну, а Кибертрак получился мощным проектом. Несомненно, один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился», — добавил глава Чечни.Кадыров также пригласил Илона Маска в Грозный и пообещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Россию.
«Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — заключил Рамзан Кадыров.Читайте также:
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