Заболевания почек и не только: врач назвал три причины отеков на лице

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Многие из нас утром просыпаются с отеками на лице. Для того, чтобы убрать не очень симпатичный недуг, люди используют различные косметические средства, однако нет ли в этом опасности?
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что отеки на лице могут быть по нескольким причинам.
Во-вторых, отек на лице может быть следствием каких-то аллергических состояний.
И третья причина отеков на лице может говорить, по словам Павла Хорошева, о заболевании почек.
Невролог подчеркнул, что при отеках, которые держатся более трех дней, следует сразу же идти к врачу на диагностику, чтобы избежать различных опасных заболеваний.
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«Отеки на лице скорее всего связаны с тем, что у человека существенно увеличился объем циркулирующей крови. Он мог накануне съесть много соленого. Никаких мочегонных пить не нужно, организм сам знает, сколько жидкости ему нужно сбросить», — объяснил врач.
Во-вторых, отек на лице может быть следствием каких-то аллергических состояний.
«В этом случае отеки сопровождаются нарушением дыхания. Если у человека есть отек лица, сопровождающийся даже легким нарушением дыхания, очень важно понять, после какого продукта это произошло, и исключить этот продукт из рациона. Потому что следующая аллергическая реакция может быть смертельной. Всякий раз выраженность аллергической реакции возрастает. Человек просто не сможет дышать», — сказал эксперт.
И третья причина отеков на лице может говорить, по словам Павла Хорошева, о заболевании почек.
«Может быть повреждение почечной ткани. Заболевания почек, к сожалению, нередкие», — уточнил он.
Невролог подчеркнул, что при отеках, которые держатся более трех дней, следует сразу же идти к врачу на диагностику, чтобы избежать различных опасных заболеваний.
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Анастасия Бондарева