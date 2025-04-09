«Достали из нафталина»: Общественники требуют не пускать в Госдуму Чехову и других звезд

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В Госдуме не должно быть телеведущей Анфисы Чеховой, звезды «Дома-2» Алены Водонаевой и балерины Анастасии Волочковой. Свое мнение в беседе с NEWS.ru выразил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий уверен, что Чехова пиарит себя за счет партии «Новые люди».
«Надо запрещать выдавать пропуска в Госдуму бывшим звездам, которые были замечены в антидуховных проектах, например «Секс с Анфисой Чеховой». Подобные шаги подрывают доверие к политическим институтам и нивелируют серьезность обсуждаемых проблем», — сказал собеседник.
Он добавил, что Чехову «достали из нафталина». Таким образом Иванов отреагировал на решение «Новых людей» назначить Чехову ответственной за демографическое направление и направление семейных ценностей. Накануне телеведущая предложила заменить слово «брак» для повышения российской демографии.
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