«Достали из нафталина»: Общественники требуют не пускать в Госдуму Чехову и других звезд

В Госдуме не должно быть телеведущей Анфисы Чеховой, звезды «Дома-2» Алены Водонаевой и балерины Анастасии Волочковой. Свое мнение в беседе с NEWS.ru выразил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий уверен, что Чехова пиарит себя за счет партии «Новые люди».