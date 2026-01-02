В Челябинске пассажир с собакой на скорости вылетел из такси — видео
В Челябинске пассажир вылетел из автомобиля такси во время аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «74.RU. Новости Челябинска».
Инцидент произошёл на большой скорости. По сведениям канала, в момент столкновения мужчину выбросило с заднего сидения. Вместе с ним из салона вылетела его собака и несколько личных вещей.
После происшествия пассажир, который явно прихрамывал, подошёл и взял животное на руки. Затем из повреждённого такси вышел ещё один человек. Он начал собирать разбросанные вещи.
В Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия. Инспекторы сообщили, что место ДТП посетил аварийный комиссар, который и оформил все необходимые документы. Точный характер и тяжесть возможных травм у пассажира и собаки в настоящее время неизвестны.
Накануне в Петербурге инспекторы ДПС «поздравили» первого пьяного водителя хлопушкой.
