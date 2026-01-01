В российском городе фейерверк взорвался в руке шестилетнего мальчика

01 января 2026, 20:12

В Петербурге шестилетний мальчик пострадал от взрыва фейерверка в руке

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Санкт-Петербурге фейерверк взорвался в руке у шестилетнего мальчика. Об этом сообщает Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.