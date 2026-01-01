В российском городе фейерверк взорвался в руке шестилетнего мальчика
В Санкт-Петербурге фейерверк взорвался в руке у шестилетнего мальчика. Об этом сообщает Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.
Чрезвычайное происшествие случилось во дворе дома на Московском шоссе 1 января сразу после полуночи. Взрослые вызвали скорую помощь. Медики доставили мальчика с рваной раной левой кисти в клинику.
Как отметили в медуниверситете, взрыв повредил сухожилия и нервы, которые отвечают за сгибание пальцев. Сосудистый хирург обработал рану, выполнил открытую репозицию и установил металлоостеосинтез. Операция прошла успешно. Врачи дают оптимистичные прогнозы.
Ранее в Ростове-на-Дону фрагмент салюта влетел в окно и травмировал ребёнка.
