Нейрофизиолог Каплан допустил создание искусственного сознания

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Нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан заявил, что создание искусственного сознания возможно.
По его словам, для этого можно использовать любые большие языковые модели.
Ранее сообщалось, что свыше 280 тыс. медицинских снимков помог проанализировать врачам Московской области искусственный интеллект с начала текущего года.
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«Они могут будут собеседниками: одна модель задаёт вопросы, а другая — отвечает. И чем более глубокими, выходящими за контексты книг и биологической природы, будут заданные вопросы, — тем все более мудреными будут становиться ответы. Человек в этом тандеме окажется лишним. Но думаю, что эти искусственные собеседники быстро потеряют тему и деградируют», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Каплан.
Ранее сообщалось, что свыше 280 тыс. медицинских снимков помог проанализировать врачам Московской области искусственный интеллект с начала текущего года.
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Мелисса Тимофеева