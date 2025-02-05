Дружит с Трампом и владеет миллиардами: как живет 27-летняя Алина Кузняткина в браке с 81-летним больным миллиардером из США

Хорст-Дитер Эш и Алина Кузняткина (Фото: соцсети)
В 2024 году общество было потрясено, когда 27-летняя москвичка Алина Кузняткина вышла замуж за 81-летнего больного немецкого миллиардера Хорст-Дитер Эша.
Жизнь Алины Кузняткиной до бракаАлина Кузняткина родилась в 1997 году в Атырау, в Казахстане. Дальние родственники говорили, что мама и папа девушки владели небольшим бизнесом по продаже детских товаров. Они не баловали девочку роскошью, но заботились о накоплении денег на её обучение. В итоге Алина закончила юридический факультет Санкт-Петербургского политехнического университета. Однако одна из знакомых семьи уверяет, что детский бизнес отца девушки был лишь прикрытием для его настоящей деятельности — управление казино.
«Это была первая игорная точка, где использовали иностранную валюту, и обороты там были серьёзными. Кузняткины известны своей скрытностью, особенно из-за отца Алины, которого боятся многие», — рассказывала знакомая.
В студенческие годы Алина мечтала о блестящем будущем. Она хотела получить степень магистра в Вене, потом вернуться в Россию и строить карьеру. Но планы девушки изменились по воле судьбы.
История знакомства Кузняткиной с престарелым богачом окутана тайной, как и её прошлое. Как говорили, однажды Алине в социальной сети написал пожилой мужчина. Разница в возрасте девушка не смутила, и вскоре они начали обмениваться сообщениями. Вдруг миллиардер подарил Кузняткиной дорогое кольцо.
Существует и другая версия. Ходили слухи, что во время учёбы за рубежом Алина встретила бизнесмена на конференции. Хорст-Дитер Эш был так харизматичен, что у неё буквально закружилась голова.
Алина Кузняткина и Хорст-Дитер Эш (Фото: соцсети)
Жизнь Хорст-Дитера Эша до брака с КузняткинойВ 70-е годы Хорст-Дитер принялся скупать небольшие фирмы и создал собственный холдинг IBH, который специализировался на строительной технике. Компания быстро росла, и его фирма стала одной из крупнейших в отрасли.
В 1983 году начался глобальный кризис и бизнес был в тяжёлом положении. В 1984 году немецкий суд обвинил Хорста-Дитера в мошенничестве. Предпринимателя приговорили к шести годам тюрьмы.
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Спустя четыре года Эш вышел на свободу и переехал в США. Там мужчина вложил средства в модельное агентство «Вильгельмина». Оно помогло добиться успеха многим звездам, в том числе Уитни Хьюстон, Бейонсе и Ники Минаж. Тогда же мужчина завёл дружбу с Дональдом Трампом, который когда-то пользовался услугами агентства Хорста-Дитера для поиска жены.
В начале 2000-х Хорст-Дитер перестал развивать модельный бизнес, переехал в Мексику и занялся недвижимостью. Именно туда, на роскошную виллу в Лос-Кабосе, он пригласил Алину.
Алина Кузняткина (Фото: соцсети)
«Алина сейчас в очень жёстких рамках»В марте 2024 года Алина и Хорст поженились. Через некоторое время у них появилась дочь, Марселина. Известно, что родители Кузняткиной узнали о положении дочки лишь за несколько месяцев до родов.
«Марселина принесла мне невероятное счастье. Я считаю, что в моём возрасте решение снова стать отцом было правильным. Это истинное чудо и великое счастье!» — говорил Хорст-Дитер.
3 июля Марселину крестили, после чего её мама и папа обвенчались в храме. На церемонии были лишь самые близкие.
После рождения дочери Хорст-Дитер заявил, что решил закончить карьеру и полностью посвятить себя семье. Меньшинство восприняло всерьез высказывания миллиардера. Общественность полагает, что единственным интересом девушки является материальная выгода. Однако сам жених говорил, что его с Алиной связывают только искренние чувства.
«Алина из состоятельной семьи, поэтому деньги для неё не в приоритете. Я, в свою очередь, стараюсь окружить её заботой так же, как её родители. Но наши отношения базируются на любви, а не на финансах», — отметил Хорст-Дитер.
Алина поделилась, что муж для нее — настоящая родственная душа.
«Я смотрю на мир его глазами и счастлива с таким опытным мужем, у которого учусь ежедневно», — уточняла Кузняткина.
Близкие Алины подчеркнули, что после переезда в Мексику девушка была отрезана от прошлого окружения. Ей запретили общаться с друзьями и родными, а еще обсуждать свою беременность.
«У Алины в Мексике совершенно другая жизнь. Родственники давно не видели её, а она не общается с подругами с момента отъезда. Сейчас вокруг неё лишь люди из круга Эша», — рассказала журналистам близкая подруга Кузняткиной.
Те, кто дружил с Кузняткиной раньше, не доверяют мнимому счастью Алины, поскольку её возможность делиться своими переживаниями пропала.
«Алине запрещено читать российские СМИ. Все ее высказывания для прессы тщательно согласовываются с PR-командой мужа. Эш располагает целым штатом специалистов, контролирующих, что можно сказать и кому», — поделилась знакомая Кузняткиной.
Девушке нельзя видеться с близкими, только мама и папа порой могут навещать ее в Мексике. Сама Алина не может поехать в Россию.
«Алина и Эш постоянно живут в Мексике и США. Поездка в Россию сейчас невозможна. Хорст тесно связан с семьей Трампа, а между нашими странами сложные отношения, плюс прошли выборы. Алина сейчас в очень жёстких рамках. Ей запрещено носить дорогие вещи известных брендов. Её единственные удовольствия — это гольф и коллекционирование марок с мужем. Они обитают в своём закрытом мире среди немногочисленных, но весьма состоятельных американцев», — добавила подруга Кузняткиной.
Несмотря на разговоры, в одной из бесед с журналистами Алина уверяла, что чувствует себя хорошо и довольна жизнью.
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