Впервые в эфире «Пусть говорят» отец умерших от дихлофоса четверых детей Дмитрий Виноградов рассказал правду об их гибели

Дмитрий Виноградов (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Осенью 2024 года в Красноярском крае произошла трагедия: отец опрыскал дом дихлофосом, что привело к отравлению и смерти четверых детей. Впервые на шоу «Пусть говорят» отец семейства рассказал, что на самом деле произошло в тот роковой день.
В программе «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Виноградов пояснил, что семья регулярно использовала дихлофос — от одного до двух раз в месяц, так как осенью в доме появлялось много мух и требовалась обработка. Химикаты он всегда покупал в местном магазине, выбирая разные бренды.
Тот день, когда произошла трагедия, мужчина вспоминает с ужасом.
Как он уже говорил следователям, после этого настало время обеда, затем ужина, а на утро вся семья проснулась с отравлением. Первым встал отец и бросился на улицу в туалет, так как его рвало.
Вернувшись в дом, он продолжал чувствовать себя плохо и снова вышел на улицу, встал рядом с ведром, но резко почувствовал себя хуже.
Кроме того, семья понесла еще одну ужасную утрату: в ту роковую осень супруга Дмитрия была беременна пятым ребенком. Несмотря на сильное отравление матери, мальчик родился здоровым. Однако в начале февраля трехмесячный малыш скончался, предположительно захлебнувшись рвотными массами.
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«Зашел в магазин и взял то, что без запаха. До этого использовал другой», — рассказывает отец погибших детей.
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Тот день, когда произошла трагедия, мужчина вспоминает с ужасом.
«Это был обычный день. Я взял старый аэрозоль, который уже был пуст, и попросил сына Максима: „Скатайся до магазина“. Он быстро вернулся на велосипеде с новым средством. Мы всей семьей вышли, и я начал обрабатывать дом, начиная с дальней двери. В руках у меня был маленький красный флакон, который не имел запаха. Прошло какое-то время, но ничего не пахло. Я проверил все четыре окна в каждой комнате, заходил и выходил. Затем мы все вернулись внутрь. Это длилось больше двух часов», — рассказывает Виноградов.
Как он уже говорил следователям, после этого настало время обеда, затем ужина, а на утро вся семья проснулась с отравлением. Первым встал отец и бросился на улицу в туалет, так как его рвало.
Мать погибших детей Виктория Виноградова (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Вернувшись в дом, он продолжал чувствовать себя плохо и снова вышел на улицу, встал рядом с ведром, но резко почувствовал себя хуже.
«Я понял, что не могу выйти… Чувствуя недомогание, кое-как добрался до комнаты и упал на кровать, сказав жене: „Мне плохо“. Вскоре начали просыпаться дети. Они даже не успевали добежать до туалета — просто вставали и начинали рвать. Я позвонил другу: „Бери жену, едем в больницу“. Он приехал быстро, я схватил одного ребенка и кое-как вынес его к машине. Тут же позвонил сестре. Она приехала, и я вывел остальных детей к ней — они сами дошли до машины и сразу поехали в больницу», — вспоминает Виноградов.Когда вся семья оказалась в клинике, Дмитрий вызвал друга, который забрал его. По словам приятеля, состояние Дмитрия было тяжелым, и его доставили в больницу, где всех разместили в отдельные палаты. Позже стало известно, что вся семья попала в реанимацию, и врачи несколько дней боролись за жизнь маленьких детей. К сожалению, все четверо детей скончались. Следственный комитет считает, что причиной трагедии стало отравление дихлофосом.
Кроме того, семья понесла еще одну ужасную утрату: в ту роковую осень супруга Дмитрия была беременна пятым ребенком. Несмотря на сильное отравление матери, мальчик родился здоровым. Однако в начале февраля трехмесячный малыш скончался, предположительно захлебнувшись рвотными массами.
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Анастасия Хохлова