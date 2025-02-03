«Охота» на пенсионерок и детей: почему врач-терапевт Василий Кулик стал педофилом, как насиловал и убивал старушек в полнолуние

Василий Кулик: (Фото: кадр из программы «Следствие вели» с Леонидом Каневским»)
С 1984-го по 1985 год серийный маньяк Василий Кулик расправился с 13 женщинами и детьми, младшему из которых было всего 2,5 года. Изверг вел двойную жизнь: жестокий маньяк в одной и врач-терапевт в другой. Как удалось выйти на след преступника и почему он стал убивать расскажет «Радио 1».
Василий Кулик: биография маньяка
Василий Кулик родился в 1956 году в Иркутске в интеллигентной и благополучной семье. Его отец был профессором университета и известным писателем, а мать занимала должность директора школы. Василий появился на свет раньше срока и стал долгожданным ребенком для своих родителей.
С ранних лет он проявлял способности к учебе, легко осваивал школьную программу и после службы в армии без труда поступил в медицинский институт. Преподаватели высоко ценили его, и многие из них советовали ему продолжить обучение в ординатуре по специальности хирургия. Однако Василий отказался, опасаясь резать людей, и выбрал путь участкового терапевта.
Кулик пользовался популярностью среди женщин: у него не было вредных привычек, он был привлекательным, образованным и имел стабильную работу. Общительный по натуре Василий завел множество друзей, женился и стал отцом. На первый взгляд, его жизнь складывалась прекрасно, но никто не догадывался о темных секретах, которые скрывал Кулик.
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Стал жертвой подростков
Во время учебы в институте Василий стал жертвой нападения группы подростков, которые жестоко его избили на улице. Хотя серьезных травм он не получил, после этого инцидента у него начали возникать странные сексуальные фантазии, связанные с маленькими детьми и пожилыми женщинами.
После женитьбы Кулик попытался реализовать свои мрачные желания. Когда его жена находилась в роддоме, ожидая рождения их первого ребенка, Василий начал похищать мальчиков и девочек, затаскивая их в свой гараж, где совершал над ними насильственные действия, угрожая им и запрещая рассказывать о случившемся родителям.
Однако вскоре маньяк стал испытывать недостаток удовольствия от простых актов насилия и начал мечтать об убийствах. Его жертвами становились даже маленькие дети, всего двух лет. После утраты близкого человека — своего отца — Василий полностью потерял рассудок и даже пытался покончить с собой, но безуспешно.
Как терапевт, Кулик часто общался с пациентками пожилого возраста. В один из таких приемов в нем возникло желание расправиться с одной из женщин. Он убедил ее пустить его к себе домой для оказания медицинских процедур, и бабушка согласилась на предложение вежливого врача.
Василий Кулик: (Фото: кадр из программы «Следствие вели» с Леонидом Каневским»)
«Охота» на детей и старушек
Вместо того чтобы оказать медицинскую помощь, он ввел пожилой женщине мощное седативное средство. Пока бабушка находилась в состоянии беспомощности, он совершил над ней насильственные действия, а затем задушил её. Смерть 70-летней женщины не вызвала никаких подозрений — все списали на возраст и указали естественную причину. Это известие обрадовало Кулика, и он продолжил «охоту» на пенсионерок. В течение короткого времени он убил семерых бабушек.
Со временем Кулик утратил интерес к пожилым женщинам и вновь переключился на детей. Если раньше он интеллигентно приглашал их в гости, выбирая доверчивых жертв, то вскоре стал просто силой уводить их к себе в «логово».
Милиция искала маньяка, но совершенно не там, где нужно. Они подозревали уголовников и психически больных, не могли выйти на его след. Дети, ставшие жертвами в начале его преступной деятельности, смогли составить его фоторобот. Все они описывали маньяка как вежливого человека в очках и шляпе, возрастом около 33 лет и с картавостью речи.
Поиски преступника и зависимость от полнолуния
Милиции долго не удавалось найти хоть какую-то зацепку для розыска преступника. Однако в один из дней 1986 года Кулик напал на мальчика на улице и попытался утащить его в свой старый недостроенный дом. К счастью, это заметила женщина, которая, позвав с собой еще двоих человек, отправилась по следу за Куликом.
Когда они вошли в здание, то увидели, как Кулик пытается снять одежду с плачущего мальчика. Женщина закричала, и от неожиданности Кулик бросился бежать. Догнать извращенца удалось мужчинам, следившим за ним вместе с неравнодушной гражданкой. Так, Кулик был задержан.
После ареста маньяк признался в своих преступлениях, подробно рассказав о 30 изнасилованиях и 13 убийствах. Удивительно, но он чуть не избежал наказания: расследование проводилось крайне неэффективно, и в суд было передано сырое дело, чем сразу же воспользовался адвокат «Иркутского монстра». По совету защитника Василий заявил, что оговорил себя, утверждая, что его заставила признаться банда некоего «Чибиса», которая на самом деле совершала все убийства. Дело было отправлено на дополнительное расследование, в ходе которого Кулика чуть не линчевали: жители Иркутска, узнав, кто был привезён на место преступления, попытались отобрать его у милиции и устроить самосуд.
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Смертный приговор
Разоблачить Василия удалось благодаря анализу времени совершения преступлений. Они заметили, что «Иркутский монстр» убивал либо в новолуние, либо в полнолуние. Милиционеры пришли к выводу, что именно в эти периоды Кулик был эмоционально неустойчив и возбудим, и назначили соответствующую дату для финального допроса в суде. Этот ход сработал: убийца вновь признался во всем и даже потребовал смертной казни.
В итоге он и получил свой приговор. Кулика расстреляли в июне 1989 года, положив конец истории «Иркутского монстра».
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