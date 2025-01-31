Жестокое изнасилование, смерть любимых и онкология: почему ясновидящая Ванга не уберегла себя от страданий?

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)
Бедность и слепота
Биография Ванги полна противоречий и загадок. До сих пор историки спорят о том, где родилась экстрасенс: в Струмице Северной Македонии или в болгарском Петриче. Стоит отметить, что девочка появилась на свет с очень слабым здоровьем, и мама с папой не были уверены в том, что она выживет. Только спустя два месяца малышка впервые заплакала. Тогда ей дали имя Вангелия, которое означает «благая весть».
Ванге было 3 года, когда ее мать умерла, а отец ушел воевать, оставив ребенка на попечение соседки. Вернувшись, мужчина переехал с дочкой в Ново-Село и женился во второй раз. Однако мачеха плохо относилась к падчерице, используя ее как рабочую силу.
В детстве Вангелия любила странную игру: с повязкой на лице она искала в комнате предметы или «лечила» кукол. Когда девочке исполнилось 12, то в ее жизни произошла трагедия. Согласно одной из версий, Вангу унес с пастбища смерч, а когда ее нашли, глаза были плотно забиты песком. Денег на операцию у родителей не было, и через 4 года Ванга окончательно потеряла зрение.
По другой версии, которую высказала журналист Святослава Тодоркова из Болгарии, в 1923 году местные жители обнаружили на окраине общины изнасилованную девочку, которой преступники выкололи глаза. Эту информацию подтверждает и полицейский рапорт, и бесплодие самой Ванги. О недуге девушка узнала через много лет.
Вскоре Ванга переехала жить в Дом слепых в Сербии. Здесь ее научили вязать, играть на фортепиано, читать и вести хозяйство, что пригодилось девушке, когда мачеха скончалась при родах. Будущий медиум стала ухаживать за отцом, младшими братьями и сестрами, а также готовила и убирала дом. А в начале 40-х по региону разнесся слух, что Ванга обрела дар предвидения. По словам экстрасенса, во сне к ней явился Иоанн Златоуст и сообщил, что отныне будущее ей открыто.
Дар или миф
Односельчане говорили, что Ванга могла общаться с Богом и умершими, а когда впервые впала в транс, предсказала начало Второй Мировой войны. Сначала она делилась видениями только с подругами, боясь, что ее признают сумасшедшей. Спустя время она заключила, что способна исцелять и помогать людям, а значит, обрела небесный дар, а не проклятье.
Все началось с разговоров с родственниками солдат: люди интересовались, вернутся ли родные домой живыми. Постепенно слава о болгарской ясновидещей разнеслась по всему миру, и Ванге пришлось общаться с посетителями ежедневно с раннего утра и до самой ночи.
К медиуму приходили известные политики, и, вероятно, это стало причиной, по которой ей покровительствовала член Политбюро ЦК Болгарской компартии Людмила Живкова. Поначалу Ванга работала бесплатно, а с 1967-го ее оформили как госслужащую с зарплатой 200 левов в месяц.
Неточные временные описания и возможность по-разному трактовать короткие изречения стали причиной для сомнений в феномене Ванги. С особым скепсисом к экстрасенсу относились и советские следователи.
Однако большинство людей, веривших в мистику, не сомневались, что Ванга предсказала конец Второй мировой, смерть Сталина и другие важные события.
Личные несчастья Ванги
По слухам, первую любовь Вангелия встретила в стенах Дома слепых, однако смерть мачехи и вынужденное возвращение в дом отца внесли свои коррективы.
По словам Вангелии, Димитр Гуштеров из села Крынджилица пришел к ней на сеанс, чтобы узнать, кто убил его брата. Димитр собирался жениться на подруге детства, но уже через неделю расстался с избранницей и сделал предложение ясновидящей. Примечательно, что охранник Ванги Петр Костадинов утверждал, что на приеме у Ванги Гуштеров никогда не бывал.
Незадолго до свадьбы Димитр признался близким, что Вангелия якобы вынудила его жениться. Провидицу многие боялись, и мужчина решил не противиться судьбе, так как верил в ее предсказания. Однако вскоре мужчина запил и умер от цирроза печени в 37 лет.
Была в жизни Ванги и еще одна несчастная любовь. Женатый сосед Иван Благой сам стал проявлять интерес к провидице, считая ее особенной. Чтобы быть ближе к избраннице, Благой устроился работать ее телохранителем. Однако счастливой семейной жизни не получилось: мужчина страдал манией преследования, а его психологическое состояние ухудшалось ежедневно. В результате, Благой совершил самоубийство возле дома слепой провидицы.
Приемный сын
Одиночество угнетало Вангу, возможно, по этой причине она стала крестной для многих детей соседей. Однажды к ней пришла женщина, которая пожаловалась, что все ее новорожденные малыши умирают. Медиум сказала, что вскоре у посетительницы появится сын, которого нужно назвать Димитром. Так и произошло, и вновь Вангелия крестила ребенка.
Спустя несколько лет подросший мальчик пришел домой к провидице и попросил остаться. Приемный сын медиума получил образование, стал юристом и женился по любви. Позднее у ясновидящей появилась и названая дочь, Виолетта. По словам знакомых, обоим наследникам медиум дала возможность встать на ноги и реализоваться в жизни.
Последние 20 лет Ванга провела в селе Рупите, где продолжала принимать посетителей. Ванга умерла 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции.
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