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Жестокое изнасилование, смерть любимых и онкология: почему ясновидящая Ванга не уберегла себя от страданий?

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)

Ванга предсказала начало и конец Второй мировой войны, развал СССР и трагедию с башнями-близнецами в США, однако дар никак не помог ее близким. Экстрасенс не сумела вылечить супруга от алкоголизма, а тайного возлюбленного не спасла от самоубийства.
31 января исполняется 114 лет со дня рождения Ванги, которую называют величайшей ясновидящей ХХ века. О том, что известно о загадочной провидице, личная жизнь которой оказалась полной трагедий — в материале «Радио 1».

Бедность и слепота




Биография Ванги полна противоречий и загадок. До сих пор историки спорят о том, где родилась экстрасенс: в Струмице Северной Македонии или в болгарском Петриче. Стоит отметить, что девочка появилась на свет с очень слабым здоровьем, и мама с папой не были уверены в том, что она выживет. Только спустя два месяца малышка впервые заплакала. Тогда ей дали имя Вангелия, которое означает «благая весть».

Ванге было 3 года, когда ее мать умерла, а отец ушел воевать, оставив ребенка на попечение соседки. Вернувшись, мужчина переехал с дочкой в Ново-Село и женился во второй раз. Однако мачеха плохо относилась к падчерице, используя ее как рабочую силу.

В детстве Вангелия любила странную игру: с повязкой на лице она искала в комнате предметы или «лечила» кукол. Когда девочке исполнилось 12, то в ее жизни произошла трагедия. Согласно одной из версий, Вангу унес с пастбища смерч, а когда ее нашли, глаза были плотно забиты песком. Денег на операцию у родителей не было, и через 4 года Ванга окончательно потеряла зрение.

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По другой версии, которую высказала журналист Святослава Тодоркова из Болгарии, в 1923 году местные жители обнаружили на окраине общины изнасилованную девочку, которой преступники выкололи глаза. Эту информацию подтверждает и полицейский рапорт, и бесплодие самой Ванги. О недуге девушка узнала через много лет.

Вскоре Ванга переехала жить в Дом слепых в Сербии. Здесь ее научили вязать, играть на фортепиано, читать и вести хозяйство, что пригодилось девушке, когда мачеха скончалась при родах. Будущий медиум стала ухаживать за отцом, младшими братьями и сестрами, а также готовила и убирала дом. А в начале 40-х по региону разнесся слух, что Ванга обрела дар предвидения. По словам экстрасенса, во сне к ней явился Иоанн Златоуст и сообщил, что отныне будущее ей открыто.

Дар или миф


Односельчане говорили, что Ванга могла общаться с Богом и умершими, а когда впервые впала в транс, предсказала начало Второй Мировой войны. Сначала она делилась видениями только с подругами, боясь, что ее признают сумасшедшей. Спустя время она заключила, что способна исцелять и помогать людям, а значит, обрела небесный дар, а не проклятье.

Все началось с разговоров с родственниками солдат: люди интересовались, вернутся ли родные домой живыми. Постепенно слава о болгарской ясновидещей разнеслась по всему миру, и Ванге пришлось общаться с посетителями ежедневно с раннего утра и до самой ночи.

Ванга (Фото: кадр из передачи «Ванга. Запретная любовь»)

К медиуму приходили известные политики, и, вероятно, это стало причиной, по которой ей покровительствовала член Политбюро ЦК Болгарской компартии Людмила Живкова. Поначалу Ванга работала бесплатно, а с 1967-го ее оформили как госслужащую с зарплатой 200 левов в месяц.

Неточные временные описания и возможность по-разному трактовать короткие изречения стали причиной для сомнений в феномене Ванги. С особым скепсисом к экстрасенсу относились и советские следователи.

Однако большинство людей, веривших в мистику, не сомневались, что Ванга предсказала конец Второй мировой, смерть Сталина и другие важные события.

Личные несчастья Ванги


По слухам, первую любовь Вангелия встретила в стенах Дома слепых, однако смерть мачехи и вынужденное возвращение в дом отца внесли свои коррективы.

По словам Вангелии, Димитр Гуштеров из села Крынджилица пришел к ней на сеанс, чтобы узнать, кто убил его брата. Димитр собирался жениться на подруге детства, но уже через неделю расстался с избранницей и сделал предложение ясновидящей. Примечательно, что охранник Ванги Петр Костадинов утверждал, что на приеме у Ванги Гуштеров никогда не бывал.

Незадолго до свадьбы Димитр признался близким, что Вангелия якобы вынудила его жениться. Провидицу многие боялись, и мужчина решил не противиться судьбе, так как верил в ее предсказания. Однако вскоре мужчина запил и умер от цирроза печени в 37 лет.

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Была в жизни Ванги и еще одна несчастная любовь. Женатый сосед Иван Благой сам стал проявлять интерес к провидице, считая ее особенной. Чтобы быть ближе к избраннице, Благой устроился работать ее телохранителем. Однако счастливой семейной жизни не получилось: мужчина страдал манией преследования, а его психологическое состояние ухудшалось ежедневно. В результате, Благой совершил самоубийство возле дома слепой провидицы.

Приемный сын


Одиночество угнетало Вангу, возможно, по этой причине она стала крестной для многих детей соседей. Однажды к ней пришла женщина, которая пожаловалась, что все ее новорожденные малыши умирают. Медиум сказала, что вскоре у посетительницы появится сын, которого нужно назвать Димитром. Так и произошло, и вновь Вангелия крестила ребенка.

Спустя несколько лет подросший мальчик пришел домой к провидице и попросил остаться. Приемный сын медиума получил образование, стал юристом и женился по любви. Позднее у ясновидящей появилась и названая дочь, Виолетта. По словам знакомых, обоим наследникам медиум дала возможность встать на ноги и реализоваться в жизни.

Последние 20 лет Ванга провела в селе Рупите, где продолжала принимать посетителей. Ванга умерла 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции.

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В Подмосковье начали отбор площадок для сдачи норм ТехноГТО на золотые значки
31 января 2025, 19:20

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Московской области стартовал отбор площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Комплекс ТехноГТО – часть Национальной технологической олимпиады. Получить статус очной площадки могут школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации региона. Приём заявок на получение статуса очной площадки продлится до 2 марта. Все условия можно найти на сайте.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

«Запуск первых очных площадок ТехноГТО – следующий этап развития проекта. Принимать нормативы и выдавать золотые значки смогут любые организации в любом количестве, отвечающие требованиям отбора. Сегодня в рамках проекта сдано уже свыше 50 тыс. нормативов ТехноГТО по кибербезопасности, электронике, применению беспилотников, фактчекингу и так далее. Около 2 тыс. человек заработали серебряные и бронзовые значки. Возможность сдать ТехноГТО на золотой значок появится уже весной, когда начнут работать первые площадки», – рассказал ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Допуск к сдаче очных нормативов ТехноГТО участник получает после прохождения не менее пяти онлайн-нормативов на 70 и более баллов. Все задания доступны на сайте. Они максимально приближены к реальным жизненным ситуациям – от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения соцсетей. Золотой значок получают участники, успешно сдавшие два очных норматива.
«Постепенно очные площадки ТехноГТО откроются во всех регионах страны. Победители и призёры конкурса получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Это значительно увеличивает шансы для поступления в выбранный вуз», – отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

На прошедшем в Новосибирске в октябре международном форуме-выставке «Учебная Сибирь» участники ТехноГТО впервые смогли сдать очные нормативы по направлениям «Электроника дома» и «Кибербезопасность». Свои силы попробовали 43 школьника. Трое из них получили золотые значки.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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«Операция наркотики»: Адвокат объяснил, как себя вести при внезапном обыске полицейскими
Адвокат Мельников: россияне имеют право фиксировать обыск полицейскими на видео
31 января 2025, 19:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В редакцию «Радио 1» обратились читатели, рассказав свою неприятную историю: пару дней назад в центре Москвы их, передвигающихся на такси, остановили полицейские и стали с ног до головы обыскивать. Они аргументировали это тем, что проводится «операция по отслеживанию запрещенных веществ». Однако рядом не было понятых и не велась видеосъемка. Ошеломленные поведением стражей порядка читатели растерялись и не знали, как себя вести.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» сообщил, что в последнее время наблюдается ухудшение уровня компетентности сотрудников полиции в части соблюдения прав граждан.

«Уже набирают обороты какие-то видео с видеорегистраторов, где сотрудник полиции пытается залезть в телефон, в личные вещи. Проводят обыски без понятых, без видеопротокола. Такое ощущение, что маловато инструктажа для рядовых сотрудников. Это не может не вызывать обеспокоенность», — сказал он.

Адвокат пошагово рассказал, как поступать в подобной ситуации.
  1. Попросить документы сотрудников.
  2. Фиксировать все на видео: аккуратно включить мобильный телефон и снимать все, что происходит. Человек на это имеет право. Если спросят цель, то ответить, что вы хотите удостовериться, что ничего не будет подброшено.
  3. Написать жалобу: посмотреть, кто начальник Управления безопасности региона, в котором вы находитесь (это можно найти в интернете или через сайт Министерства внутренних дел). Далее написать на его имя жалобу с просьбой провести проверку законности действий сотрудника. Также жалобу можно написать в прокуратуру — вы никого не обвиняете, просто просите проверить.

По словам Мельникова, такие жалобы станут сигналом для того, чтобы руководство полиции принимало меры по разъяснительной работе в части проведения любых мероприятий.
«Естественно, такого быть не должно было. "Операция" — это не основание для проведение обыска. Человек должен вызывать подозрение по каким-либо основаниям. А если поступает большое количество жалоб на сотрудника, то его надо увольнять», — объяснил специалист.

Он добавил, что о таких случаях нужно говорить, потому что это влияет на работу правоохранительных органов в целом.

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#полицейские
#полиция
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«Диктант Победы» в этом году пройдёт 25 апреля
31 января 2025, 18:51

Фото: телеграм-канал «Диктант Победы»

Международную патриотическую акцию «Диктант Победы» проведут 25 апреля. Об этом объявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета Единой России «Наша Победа», сообщили в пресс-службе оргкомитета.
Акция по традиции пройдёт на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также на сайте. В прошлом году в ней приняли участие свыше 2 млн. человек на более чем 30 тыс. площадок по всему миру.

Участники заседания оргкомитета «Наша Победа» подвели итоги работы в прошедшем году и рассказали о планах на год 80-летия Великой Победы. Они назвали сохранение исторической правды одним из приоритетов работы Единой России.

На заседании также был дан старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1,4 тыс. музеев школ и вузов из 81 региона. Их экспозиции посвящены землякам – участникам СВО. Победителями федерального этапа стали 90 музеев.
«Мероприятиями в год 80-летия Победы мы закладываем фундамент в воспитание подрастающего поколения. Мы чествуем наших ветеранов, тех, кто работал в тылу, в госпиталях. Конечно, сегодня говорим о других участниках военных конфликтов, локальных войн, участниках спецоперации. Все эти категории должны быть в обязательном порядке охвачены», – сказал секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев.
Подробнее планы партии на 2025 год представлены в видео.

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#великая отечественная война
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#единая россия
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Разработчики сделали сервис «ГИС ЖКХ» ещё удобнее для жителей Подмосковья
31 января 2025, 18:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сервис «ГИС ЖКХ» стал ещё более доступным для жителей Московской области. Разработчики обновили его интерфейс, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Сейчас на сайте можно видеть новую карточку многоквартирных домов. Она содержит технические характеристики МКД и сведения и управляющих организациях. Перейти к карточке жители могут сразу из раздела «поиск» на главной странице», – говорится в сообщении.
Как напомнили в Минчистоты Подмосковья, «ГИС ЖКХ», – единый федеральный ресурс, содержащий всю информацию о жилищном фонде в России. На портале можно, не выходя из дома, узнавать задолженность по квартплате; оплачивать жилищно-коммунальные услуги по счёту; передавать показания приборов учёта; получать информацию о ремонте в доме; направлять обращения в различные ведомства; контролировать свои расходы на коммуналку; знакомиться с законодательством в жилищной сфере; проводить общие собрания собственников, а также общаться с соседями на специальном форуме.

Если житель уже зарегистрирован на портале госуслуг и имеет подтверждённую учётную запись, он может заходить в личный кабинет «ГИС ЖКХ» без дополнительной регистрации.

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В Подмосковье за год установили более 17,4 тыс. видеокамер «Безопасного региона»
31 января 2025, 18:23

Фото: istockphoto.com/SomebodyImages

Свыше 17,4 тыс. видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион», установили в Московской области в 2024 году, общее число видеокамер подмосковной системы безопасности превысило 150 тысяч, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
«Всего в 2024 году в рамках программы «Безопасный регион» в Подмосковье установили 17 тысяч 430 видеокамер. Среди них 10 тысяч 868 камер появились в общественных местах и социальных объектах, а 6 тысяч 562 видеокамеры установили на подъездах многоквартирных домов, для дополнительной защиты жильцов», — уточняется в сообщении.
Места размещения видеокамер определяет межведомственная комиссия, которая работает в каждом городском округе Московской области. При выборе локации анализируется ситуация в том или ином населённом пункте, а также учитываются рекомендации правоохранителей. Кроме того, в Подмосковье каждый год проводится народное голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого жители могут отдать свой голос за адрес для размещения камеры видеонаблюдения.

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#московская область
#подмосковье
#безопасность
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«Нет слов!»: Мишонова – о предложении вернуть школьные дискотеки для улучшения демографии
Мишонова высказалась о возвращении школьных дискотек для улучшения демографии
31 января 2025, 17:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре заявила, что молодым людям необходимо создать условия для романтических отношений. Нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. И для этого она предложила возродить школьные дискотеки.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Радио 1» выразила удивления по поводу этой инициативы.
«У меня нет слов! Предлагается вернуть школьные дискотеки для романтических отношений, чтобы повысить демографию. Хочу напомнить, что школьные дискотеки – это исключительно до 18 лет. Мы хотим повысить демографию с несовершеннолетними? Мне кажется, даже какая-то статья предусмотрена на этот случай в Уголовном кодексе. Это неправильно – стимулировать детей рожать до 18 лет», – сказала Мишонова.
Вместо этого подмосковный детский правозащитник предложила возродить формат студенческих чаепитий.
«Школьные дискотеки – это супер, это прекрасно, жаль, что их нет. Они должны быть. Танцы – это всегда было круто, но это не про демографию, это, скорее, про отношения. Можно было бы, например, возродить формат общений и студенческих чаепитий. Раньше, например, девушки из педагогического института встречались с мальчиками-курсантами. Вот это уже ближе к истине», – считает собеседница «Радио 1».
По мнению Мишоновой, государство не должно вмешиваться в жизнь граждан и решать, где они будут встречаться и назначать романтические вечера.
«Может быть, займемся воспитанием наших детей, чтобы их успех зависел не только от показателей ЕГЭ, а от умения жить, получать удовольствие, обретать себя в жизни и создавать семью? Фактор успешности детей должен зависеть не только от ЕГЭ и ОГЭ. Раньше фактором успешности была положительная семья», – напомнила Ксения Мишонова.
Ранее подмосковный детский омбудсмен прокомментировала инициативу позволить детям самостоятельно менять данные им родителями необычные имена.

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#подмосковье
#московская область
#ксения мишонова
#правозащита
#дети
#демография
#школы
#воспитание
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Арбитражный суд Подмосковья начал использовать ИИ для подготовки приказов
31 января 2025, 17:16

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Пилотный проект по использованию автоматизированной системы подготовки судебных приказов, работающей на базе искусственного интеллекта, запустили в Арбитражном суде Московской области. Кроме того, на вооружение взяты и другие цифровые технологии. Важность цифровизации судопроизводства отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба областного правительства.
«В арбитражных судах работают люди, не боящиеся внедрять всё, что касается искусственного интеллекта и цифры. (…) Печально, когда человек заканчивает академию или университет, а затем ему приходится перекладывать бумажки. Сегодня, в ХХI веке, для этого есть современные методы — цифра и искусственный интеллект. Поэтому мы с удовольствием будем делиться нашими наработками», — сказал Андрей Воробьёв в ходе расширенного заседание Президиума Арбитражного суда Московской области.
Отмечается, что запущенная в прошлом году в Арбитражном суде Подмосковья автоматизированная ИИ-система подготовки судебных приказов позволила значительно сократить трудозатраты аппарата судей. Система при помощи компьютерного зрения распознаёт в заявлениях о выдаче приказов ключевые данные, проверяет расчёт суммы требований и пр. Система пока работает в тестовом режиме, но уже показала свою эффективность.

Кроме того, в минувшем году в работу Арбитражного суда Московской области был внедрён цифровой сервис «Электронные заказные письма».

«Этот сервис позволяет отправлять простые и заказные письма в форме электронного документа вместо бумажного формата. Мы очень признательны Андрею Юрьевичу (Воробьёву — прим. ред.) и Главному управлению по обеспечению деятельности мировых судей Московской области за помощь в реализации этого проекта. Нововведение не только снизило трудозатраты аппарата суда, но и уменьшило расходы бюджета», — подчеркнул председатель Арбитражного суда Подмосковья Андрей Соловьёв.
Он также сообщил, что более половины исковых заявлений, поступивших в Арбитражный суд в 2024 году, пришли в электронном виде через систему «Мой арбитр».

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#андрей воробьёв
#суд
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный детский омбудсмен Мишонова вступилась за мальчика, которого из-за имени не берут на соревнования
Мишонова вступилась за мальчика, которого из-за имени не берут на соревнования
31 января 2025, 16:53

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

В Госдуме предложили позволить детям самостоятельно менять данные им родителями необычные имена. С такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков. Он отметил, что дети часто становятся объектами насмешек и травли из-за редких или необычных имён. Депутат предложил разрешить изменять такие имена сотрудникам ЗАГС без обязательного согласия родителей.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Радио 1» призвала учитывать мнение ребёнка в этом вопросе и привела в пример конкретный случай из своей практики, касающийся этой темы.
«Приёмный ребенок находится в семье с семи лет, сейчас ему 12. До 14 лет он не может поменять имя, которое его не устраивает. В своё время он был брошен жительницей Таджикистана. Сейчас находится в российской семье, и его имя очень сложно произносить на русском языке. Он сам написал мне обращение. Я три года пытаюсь добиться для него разрешения сменит имя, но есть закон, который запрещает ребёнку делать это до достижения 14 лет, когда он будет получать паспорт», – рассказала подмосковный детский омбудсмен.
По словам Мишоновой, у мальчика из-за сложного имени уже возникли трудности.
«Он занимается единоборствами, у него есть тренер. И этот тренер не берёт его на соревнования, хотя он очень перспективный и добивается хороших результатов на местных уровнях. Но никуда выше он его не берёт, потому что это имя никто не выговорит. «Я не хочу, чтобы на пьедестале стояло это имя», – говорит тренер. Конечно, он может быть неправ, но мальчишка испытывает неудобства. Он хочет, чтобы его звали как приёмного папу – Сашей. И мы уже три года ничего не можем сделать», – посетовала собеседница «Радио 1».
По мнению Мишоновой, ребёнок должен хотя бы иметь право высказаться. Она считает, что, безусловно, необходимо соблюдать законодательство. Но нужно также дать право ребёнку на позицию и на своё мнение, не дожидаясь 14 лет.

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#подмосковье
#московская область
#ксения мишонова
#дети
#ребёнок
#имена
#загс
#правозащита
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В трёх городских округах Подмосковья выявлены нарушения правил обращения с отходами
31 января 2025, 16:30

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области вместе с представителями полиции и администраций городских округов продолжают выявлять и пресекать нарушения правил обращения с отходами. За прошедшую неделю такие случаи были обнаружены в нескольких муниципалитетах.
В городских округах Солнечногорск и Домодедово обнаружены нелегальные пункты приёма строительных отходов. Полиция задержала четыре самосвала, экскаватор и погрузчик.

Кроме того, в двух населённых пунктах городского округа Люберцы пресекли незаконную утилизацию отходов, включая сжигание. Мероприятия проводились совместно с администрацией округа. Во время проверки вблизи села Верхнее Мячково было демонтировано устройство для сжигания мусора.

Также на прошлой неделе по запросу Министерства экологии эксперты аккредитованных лабораторий оценили размер ущерба, который был причинён почве двумя несанкционированными свалками в Красногорске и Одинцово. Общая сумма ущерба составила 2,6 миллиона рублей. В дальнейшем эта сумма будет предъявлена виновным для возмещения.

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