Немецкие разведчики не могут сосредоточиться на работе из-за жары

Фото: iStock/photosvit
Сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисе. Об этом пишет Bild.
Согласно информации источника, кондиционеры не установлены в 3,5 тысячи офисов организации. Из-за этого температура в помещениях поднимается до 30–33°C.
Сотрудники ведомства жалуются на то, что им стало сложно сосредоточится на чем-либо. Атмосферу работы в офисе при такой температуре работники сравнили с нахождением в тепловом боксе.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, стоит ли ожидать 30-градусную жару этим летом в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Фантастическая ночь»: эскортник из Африки рассказал о сексе с главой МИД ФРГ
В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России
МИД Германии высказался об обмене заключенными между РФ и Западом тремя словами
Сотрудники ведомства жалуются на то, что им стало сложно сосредоточится на чем-либо. Атмосферу работы в офисе при такой температуре работники сравнили с нахождением в тепловом боксе.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, стоит ли ожидать 30-градусную жару этим летом в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Фантастическая ночь»: эскортник из Африки рассказал о сексе с главой МИД ФРГ
В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России
МИД Германии высказался об обмене заключенными между РФ и Западом тремя словами
Екатерина Коршунова