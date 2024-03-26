Немецкий город-побратим Красногорска подготовит письмо в связи с терактом

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Немецкий журналист Клаус Штриенц сообщил, что город-побратим подмосковного Красногорска в Германии — Хёхштадт-ан-дер-Айш — напишет письмо в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.
С инициативой сделать такое обращение выступил мэр города Гюнтер Шульц. Автором письмо станет ассоциация «Круг друзей Хёхштадта-Красногорска».
В письме будут высказаны соболезнования семьям погибших при теракте, добавил Штриенц.
Хёхштадт и Красногорск стали городами-побратимами в 1996 году. Сотрудничество городов началось с взаимодействия между гимназиями. Отношения между сторонами были заморожены из-за военных действий на Украине.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта. В зал ворвалась группа мужчин, которые расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, число жертв выросло до 143, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, подозреваемых в причастности к преступлению.
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В письме будут высказаны соболезнования семьям погибших при теракте, добавил Штриенц.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта. В зал ворвалась группа мужчин, которые расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, число жертв выросло до 143, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, подозреваемых в причастности к преступлению.
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Ювелина Бернст