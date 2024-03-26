Красный Крест будет круглосуточно работать у «Крокуса»

Рядом со стихийным мемориалом в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» в Красногорске будет круглосуточно работать мобильный пункт Российского Красного Креста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу московского отделения организации Забила Алекперова.