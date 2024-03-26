Красный Крест будет круглосуточно работать у «Крокуса»

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Рядом со стихийным мемориалом в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» в Красногорске будет круглосуточно работать мобильный пункт Российского Красного Креста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу московского отделения организации Забила Алекперова.
Пункт помощи населению был открыт накануне вечером и будет продолжать круглосуточно это делать, пока будут нуждаться люди в помощи, сказал Алекперов. По его словам, за минувшие сутки за помощью к волонтерам обратились более 500 человек.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, жертвами трагедии стали 143 человека, пострадали 152 человека. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 по подозрению в причастности к преступлению.
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«Мы предоставляем социальную поддержку, оказываем первую помощь, осуществляем психологическую поддержку. Главным образом это предоставление тепла и возможность зарядить мобильные устройства... Примерно 25-30% обращений связаны с консультациями у наших психологов и оказанием медицинской помощи», — рассказал он.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, жертвами трагедии стали 143 человека, пострадали 152 человека. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 по подозрению в причастности к преступлению.
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Ювелина Бернст