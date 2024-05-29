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Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу консульского департамента МИД Алексея Климова.
Собеседник издания отметил, что что с начала 2024 года в общей сложности было выдано около 178 тысяч виз, более половины из них получили граждане КНР (92 тысяч). Вторую строчку списка заняли немцы (14 тысяч), за ними турки (13 тысяч). Четверыми в списке стали индийцы (10,5 тысяч), пятыми — граждане Саудовской Аравии (8,5 тысяч).
РФ начала выдавать единые электронные визы гражданам 55 зарубежных стран с 1 августа 2023 года. После 1 августа 2024 года планируется расширить список государств, которым будет доступно оформление электронной визы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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РФ начала выдавать единые электронные визы гражданам 55 зарубежных стран с 1 августа 2023 года. После 1 августа 2024 года планируется расширить список государств, которым будет доступно оформление электронной визы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак