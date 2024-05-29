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Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию

Немцы и китайцы вошли в число лидеров по запросам электронных виз в РФ
29 мая 2024, 04:44
Фото: istock / mirsad sarajlic

Фото: istock / mirsad sarajlic

Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу консульского департамента МИД Алексея Климова.
Собеседник издания отметил, что что с начала 2024 года в общей сложности было выдано около 178 тысяч виз, более половины из них получили граждане КНР (92 тысяч). Вторую строчку списка заняли немцы (14 тысяч), за ними турки (13 тысяч). Четверыми в списке стали индийцы (10,5 тысяч), пятыми — граждане Саудовской Аравии (8,5 тысяч).

РФ начала выдавать единые электронные визы гражданам 55 зарубежных стран с 1 августа 2023 года. После 1 августа 2024 года планируется расширить список государств, которым будет доступно оформление электронной визы.



Ранее сообщалось, что в Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#иностранцы
#россия
#германия
Россиянам рассказали, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК
Эксперт Закарян: клиентам СДЭК надо готовиться к росту числа звонков мошенников
29 мая 2024, 04:54

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК и похитили данные пользователей. Чем это чревато, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».
Судя по тому, что работа службы доставки по-прежнему не восстановлена, сбой нанес серьезный ущерб. Утечка информации о клиентах уже произошла, но чем она грозит, будет понятно спустя какое-то время. Очевидно, злоумышленники пытались похитить личные данные, которые смогут расширить их возможности, отметил эксперт.

Клиентам логистической компании стоит готовиться к увеличению спама и звонков от аферистов, что для большинства россиян уже не является удивлением. Намного более значимым становится вопрос: смогут ли мошенники использовать украденные сведенья для финансовых махинаций.

«Скорее всего, никакой повышенной опасности финансовых потерь сейчас нет, так как по-прежнему все банковские операции нужно подтверждать дополнительно с помощью sms-кода, звонка или пароля», — утверждает Закарян.
А вот трудности с доставкой товаров могут стать куда большей проблемой. С помощью этого сервиса россияне часто заказывают жизненно необходимые товары, в том числе, медикаменты.

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Мужчина сделал интимную операцию и пожалел об этом
29 мая 2024, 04:20

Фото: istock / Kanizphoto

К секс-коучу по имени Рич Юзвяк обратился мужчина, который сделал вазэктомию и пожалел об этом. Письмо читателя и ответ эксперта опубликовало издание Slate.
45-летний мужчина пояснил, что мечтал о безопасном сексе без контрацепции, поэтому сделал себе интимную операцию на прошлый день рождения.

«Однако в последний год я обнаружил, что для того, чтобы достичь оргазма, теперь требуется гораздо больше времени. Часто этого вообще не происходит. Мне в целом нравится моя новая выносливость, но иногда кажется, что партнерши устают», — рассказал автор письма.
Он спросил у специалиста о происхождении данной проблемы.

В ответ Юзвяк попросил дать комментарий андролога Чарльза Велливера. Врач предположил, что проблема могла возникнуть на психологическом, подсознательном уровне. Андролог порекомендовали мужчине сдать спермограмму и убедиться, что его партнерши действительно не смогут забеременеть.

Ранее были названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Изменения в шкале НДФЛ: Кто будет платить больше налогов с 1 января 2025 года
Минфин внес в правительство законопроекты о налоговых изменениях: разъяснение
29 мая 2024, 02:20

Фото: istock / mactrunk

Минфин разработал и внёс в правительство ряд поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Предлагаются шкала НДФЛ в виде пяти ступеней, повышение налога на прибыль до 25%, вменение НДС части бизнеса на «упрощенке».
Предположительно, нововведения будут приняты Госдумой в эту весеннюю сессию и вступят в силу 1 января 2025 года. До этого свои рекомендации по прогрессии НДФЛ выдвигала Госдума.

В материале «Радио 1» расскажем, какие изменения планируются в налоговой шкале, и как они коснуться россиян.

Пять ступеней НДФЛ: что изменится для людей

В России планируют ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ):

  • базовая ставка в 13% сохранится на том же уровне для годового дохода в размере до 2,4 млн рублей;
  • при доходе от 2,4 млн рублей до 5 миллионов рублей будет облагаться НДФЛ 15%;
  • доход от 5 до 20 млн рублей — ставка 18%;
  • если доход гражданина составляет от 20 до 50 млн рублей, ставка достигнет 20%;
  • доход более 50 млн рублей будет облагаться НДФЛ в 22%.
Стоит отметить, что повышенный налог необходимо будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%.

Большую часть плательщиков НДФЛ изменения не коснуться: из 64 млн работающих граждан России новая шкала затронет только 2 млн человек с доходом, превышающим 2,4 млн рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц. Это составляет 3,2% от работающих россиян. Остальная часть населения, чей доход ниже 2,4 млн рублей в год, будут также платить 13%.

Напомним, что, согласно данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в 2023 году составила 74,8 тысячи рублей.

Также отметим, что участникам спецоперации в части их выплат за работу в зоне боевых действий будут облагать по нижней ставке в 13%.

Поддержка семей

За счет обновленной справедливой налоговой системы выиграют множество семей с детьми, отметили в Минфине. Ставка НДФЛ для них фактически составит 6% вместо ранее действовавших 13%.

Согласно разъяснениями Минфина, ставка 6% (за счёт возврата 7%) будет доступна примерно половине семей с двумя или более детьми. По ориентировочным расчетам министерства, исходя из прожиточного минимума 2025 года, налоговый «кешбэк» могут предоставить родителям, месячный доход которых составляет менее 53 тысяч рублей в месяц, если оба трудоустроены, и не более 106 тысяч рублей, если работает только один.

Проще говоря, чтобы получить налоговый вычет, доход семьи из четырех человек с двумя детьми не должен превышать 1,3 млн рублей в год.

Минфин уже сравнил возврат НДФЛ семьям с детьми с «13-й зарплатой», эти выплаты будет финансироваться из федерального бюджета.
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Изменения для бизнеса

Налог на прибыль для бизнеса предложено повысить поднять с 20% до 25%. Текущая сейчас ставка налога в 20% является одной из самых низких среди развитых экономик, отмечается в материалах Минфина.

Так, в США показатель находится на уровне 21% ( налог штата), в Аргентине, Нидерландах, в Канаде — 38%, в Австралии — 30%, а в Китае и Иране — 25%, Крупный бизнес заявлял о готовности к изменению ставки налога на прибыль, а миллиардер Владимир Потанин поддержал эту инициативу.

«Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам», — говорится в материалах ведомства.
Также отмечается, что благодаря повышению налога на прибыль с 1 января 2025 года можно будет отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, увеличивающие потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывающие его финансовый результат.

Также будет снижена нагрузка на труд для компаний малого и среднего бизнеса в обрабатывающих секторах. Для них предложено снизить тарифы страховых взносов с 15% до 7,6% по выплатам в пользу физических лиц свыше МРОТ.

Малый бизнес

Изменения в налоговой системе также запланированы для малого бизнеса. Предположительно, предел доходов для применения УСН расширят с нынешних 265,8 млн до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — с 150 млн до 200 млн руб.

Будут отменены повышенные ставки в рамках системы упрощённой системы налогообложения — 8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы», который действуют при доходах от 199,35 млн в 2024 году и при количестве работников от 100 человек.

Вместо этого компании с оборотом более 60 млн руб. в год будут обязаны стать плательщиками НДС, который сегодня бизнес на УСН в общих случаях не должен платить. При уплате НДС бизнесу предложат две альтернативы: либо общий режим со ставкой 20% (10% на определенные категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-ный НДС без права на вычеты при выручке 60-250 миллионов рублей и 7% при выручке 250-450 миллионов рублей

Повышение коснется в основном сферы торговли, ресторанный бизнес и аренды недвижимости. Согласно официальным данным, 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб.

Зачем нужны налоговые изменения

В ведомстве пояснили, что налоговые изменения необходимы для выстраивания справедливой налоговой системы в РФ. Такая система должна решать общенациональные задачи, в том числе устранение неравенства в обществе и в экономике, а также снижать проблемы социально-экономического развития регионов.

Полученный доход планируется направить на поддержку соцпроектов, в том числе повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными болезнями, социальную инфраструктуру.
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Минусы повышения НДФЛ

Из-за инфляции платить НДФЛ по повышенной ставке будет все больше россиян. Планку дохода для расчета налога необходимо менять из-за инфляции, иначе ежегодно все больше людей будут платить НДФЛ по повышенной ставке. К примеру, процент людей, платящих налоги по ставке более 13%, может вырасти за 6 лет примерно на 6 процентных пунктов.

Рейтинговое агентство АКРА предупреждало, что существует риск расширения теневой экономики из-за стимула не показывать все доходы с целью снижения налоговой нагрузки. При переходе на новую прогрессивную шкалу компании и сотрудники могут намеренно декларировать доход, минимально необходимый для того, чтобы не оказаться в категории налогоплательщиков с повышенной ставкой НДФЛ.

Эксперты РАНХиГС Елизавета Мартьянова и Андрей Полбин в своем исследовании отметили, что повышение сборов НДФЛ непременно спровоцирует снижение ВВП. Прогрессивное налогообложение снизит стимул к труду у более эффективных сотрудников: так, трудящиеся могут менее качественно работать, сказано в исследовании. Помимо этого, снизится потребление домохозяйств.

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Кому платить больше: Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы
Минфин РФ внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы
28 мая 2024, 22:57

Фото: istock / mizar_21984

Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Сведенья размещены на сайте ведомства.
С целью обеспечения реализации поручений президента РФ Владимира Путина по некоторым социально значимым вопросам предложено внести изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

«Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства», — сказано в тексте.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в ходе разработки поправок ведомство опиралось на рекомендации Государственной Думы.

Как утверждает Силуанов, принятие предлагаемых изменений поможет обеспечить стабильные и предсказуемые условия для населения, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, а также улучшить экономическое благосостояния России.

Минфин введет прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан с доходами от 2,4 миллиона рублей — это 200 тысяч рублей в месяц. Налоги будут браться не со всей суммы дохода, а с превышения лимита.

Для физлиц новая шкала НДФЛ выглядит так:
  • от 2,4 до 5 млн руб. — 15%;
  • от 5 до 20 млн руб. — 18 %;
  • от 20 до 50 млн руб. — 20 %;
  • более 50 млн руб. — 22 %;
  • для остальных НДФЛ сохранится на уровне 13 %.
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#ндфл
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Глава Павлово-Посадского округа Семёнов принял обращения жителей Электрогорска
28 мая 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями и сотрудниками ответственных служба провёл обход города Электрогорска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Обход начали с городской больницы. Осмотрели хирургическое отделение, где отремонтировали крышу. Также подрядчик покрасил стены, привёл в порядок потолок и напольное покрытие. Скоро отделение вновь откроется для пациентов», – рассказал Семёнов.
Проехала комиссия и по частному сектору. Жители задавали многочисленные вопросы об окосе травы, уборке смёта с дорог, покраске стоек дорожных знаков и сбору мусора у контейнерных площадок. Все замечания взяты на контроль.

Затем осмотрели территорию вокзала. Она находится в неприглядном состоянии.
«Поручил профильному заместителю связаться с руководством и решить вопрос по наведению порядка на объекте. Заехали в городской парк и на стадион. Есть замечания по окосу травы и содержанию детской игровой площадки. В некоторых местах нет лавочек и урн. Поручил подрядчику и руководству учреждений привести всё в должный вид», – отметил глава.
Он добавил, что получает много жалоб от жителей по поводу бесхозных машин на парковках возле домов, которые уже давно загромождают дворы. Семёнов поручил разобраться с проблемой вместе с госавтоинспекцией.

Как отметили в администрации, по результатам обхода часть недочётов уже начали устранять. Работы по оставшимся выполнят в установленные сроки.

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#павловский посад
#электрогорск
#глава
#подмосковье
#московская область
#жители
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Временно трудоустроить этим летом планируют 20 тыс. подмосковных подростков
28 мая 2024, 22:31

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Перед летними каникулами на временную работу устроились уже более 2 тыс. подмосковных подростков. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Планируется, что за это лето будут трудоустроены более 20 тыс. подростков. Период летних каникул ещё официально не начался, но уже на данный момент трудоустроены свыше 2 тыс. ребят. Больше всего таковых – в Балашихе, Орехово-Зуевском и Ленинском городских округах», – отметил парламентарий.
Голубев напомнил, что в 2024 году Минсоцразвития Московской области заключило более 500 соглашений с администрациями городских округов региона, чтобы обеспечить подростков рабочими местами. Он добавил, что летом больше всего среди молодых людей востребованы такие позиции, как вожатый, лаборант и озеленитель территорий.

«Помимо зарплаты подростки получают материальную поддержку из бюджета Подмосковья, которую им выплачивает областной центр занятости. При условии полного месяца работы сумма выплаты немного превышает 2,4 тыс. рублей», – уточнил депутат.
По словам Голубева, ожидается, что за этот год временно трудоустроиться смогут более 30 тыс. подростков.

Правила трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет можно найти на сайте Мособлдумы.

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#мособлдума
#андрей голубев
#трудоустройство
#работа
#каникулы
#подростки
#подмосковье
#московская область
#депутат
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В Подмосковье активизировались пушистые мухи-опылители жужжалы
28 мая 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Энтомологи заметили на подмосковных полях необычных насекомых-опылителей. Это жужжалы, напоминающие пушистых мух, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Жужжалы – очень интересное семейство мух. Эти любители цветочного нектара выполняют полезную работу по опылению цветов. Однако их личинки являются паразитами, приносящими вред другим насекомым, таким как пчёлы. В Подмосковье обитают пять видов жужжал, занесённых в Красную книгу Московской области: жужжало малое, жужжало разноцветное, лохматка-приведение, печальница изменчивая и печальница угольная», – пояснил Фирсов.
Жужжалы в регионе можно встретить на полях и лесных опушках. Внешне они напоминаю пушистых шмелей, но меньше по размеру и имеют однотонную окраску. Отличительная особенность жужжал – пара прямых крыльев, которыми они могут совершать до 500 взмахов в секунду и зависать в воздухе, как колибри, чтобы достать хоботком сладкий нектар.

Министр напомнил, что краснокнижных представителей флоры и фауны уничтожать запрещено – за это предусмотрено административное наказание.

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#животные
#насекомые
#природа
#тихон фирсов
#экология
#минэкологии мо
#московская область
#подмосковье
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Климатолог Киселев: Затопление курортных городов из-за ливней летом возможно
28 мая 2024, 22:01

Фото: iStock/Animaflora

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев заявил, что этим летом возможны погодные аномалии и затопления, в частности курортных городов России из-за ливней.
«Если говорить о статистике Росгидромета – по сравнению с концом прошлого века, число подобных событий увеличилось вдвое. Причём это увеличение происходит за счёт двух факторов: наводнения, ливни и засухи в разных регионах, а также ветровые нагрузки. Поэтому общая тенденция такова, что аномальные погодные явления летом возможны», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Киселев.

Однако, подчеркнул специалист, и утверждать, что катаклизмы обязательно случатся, тоже нельзя.

До этого, 26 мая, из берегов вышла река Дебед, протекающая на севере Армении. Сообщалось, что один человек погиб после разрушения дорог и мостов в результате наводнения.

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#природа
#погода
#россия
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Большая часть социальных учреждений Подмосковья оснащена устойчивым интернетом
28 мая 2024, 21:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные власти активно снабжают устойчивым и доступным интернетом социальные учреждения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, а также комиссий Госсовета на выставке-форуме «Россия».
«Существует государственная программа, которая ставит своей задачей доступный интернет, устойчивую связь и оснащение ими всех учреждений – прежде всего школ, библиотек, медучреждений, чтобы это стало нормой. За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно, и человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в Московской области успешно внедряют цифровизацию в разные сферы.
«За эти годы мы существенно внедрили «цифру» в здравоохранение – это и запись к врачу, и телемедицина, и планшеты для работы бригад скорой помощи. Ещё одна сфера – работа общественного транспорта. Сюда относятся безналичная оплата, возможность видеть, когда придёт твой автобус. В сфере образование можно записать ребёнка в школу или детский сад, вести школьный дневник. Всё это очень удобно для человека», – перечислил губернатор.
Он подчеркнул, что во главе угла стоит обратная связь с жителями, которая позволяет видеть в Московской области актуальную карту, меню проблем каждого населённого пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать.

При этом губернатор отметил, что некоторые моменты требуют доработки. Опрос среди 74 глав регионов показал большой спрос на усиление и улучшение качества связи вдоль автомобильных и железных дорог. Особенно это касается удалённых территорий страны.

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#андрей воробьёв
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#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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