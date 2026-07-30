Необычный заказ в Крым появился в Новосибирской области

30 июля 2026, 17:46

Клиент заказал такси в Крым из Новосибирской области за 28 тыс. руб.

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Один из пользователей такси-платформы разместил запрос на поездку из микрорайона Пашино (Новосибирск) до Массандровского дворца в Крыму. Об этом стало известно 30 июля.