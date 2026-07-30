Необычный заказ в Крым появился в Новосибирской области
Один из пользователей такси-платформы разместил запрос на поездку из микрорайона Пашино (Новосибирск) до Массандровского дворца в Крыму. Об этом стало известно 30 июля.
Общая протяженность маршрута составляет несколько тысяч километров, пишет Om1 Новосибирск. В качестве вознаграждения пассажир предложил 28 040 рублей. Это по расчетам приложения соответствует тарифу около шести рублей за километр.
Особенность подобных онлайн-сервисов заключается в том, что конечную стоимость определяет сам клиент, а водитель, в свою очередь, вправе принять предложение или отклонить его. Именно этим объясняется появление столь экзотичных заявок в общем списке. На текущий момент неизвестно, нашелся ли исполнитель, готовый отправиться в столь длительное путешествие из столицы Сибири на южный берег Крыма на озвученных условиях.
Ранее в МВД рассказали, как мошенники обманывают водителей такси через оплату картой. Подробности в нашем материале.
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