«Непомерная нагрузка»: Милонов пожелал сил школьникам в учебном году

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Первый день осени знаменуется праздником знаний. 1 сентября — начало нового этапа для каждого школьника и учителя.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что День знаний – отличный праздник.
По его мнению, у современных школьников сейчас очень большая нагрузка.
Также он выразил свои поздравления и пожелания учащимся на будущий год.
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«Кто его не любит? Мне кажется, даже двоечники любят первое сентября. Для каждого двоечника это шанс в этом году что-то исправить. Конечно, человек, который говорит, что он всегда любил учиться, синий чулок. Есть любимые и нелюбимые предметы. Нельзя любить все», — сказал собеседник.
По его мнению, у современных школьников сейчас очень большая нагрузка.
«Я с ужасом смотрю, сколько сейчас уроков у современных подростков, и считаю, что их очень много. Их нагрузка непомерно большая, раньше такого не было. Раньше 7 уроков было исключением из правил, а сейчас это стало нормой для всех», — сказал Виталий Милонов.
Также он выразил свои поздравления и пожелания учащимся на будущий год.
«Хочется, чтобы люди с большим оптимизмом смотрели в этот год, потому что важно ощущать, что это год возможностей, который не начало неких испытаний, а начало эпохи, когда ты можешь реализовать свои планы. Учиться — это здорово, это совокупность: учеба, тусовка, атмосфера, друзья», — заключил Милонов.
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Анастасия Бондарева