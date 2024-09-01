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«Непомерная нагрузка»: Милонов пожелал сил школьникам в учебном году

Депутат Милонов: у современных школьников непомерно большая нагрузка
01 сентября 2024, 08:00
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Первый день осени знаменуется праздником знаний. 1 сентября — начало нового этапа для каждого школьника и учителя.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что День знаний – отличный праздник.

«Кто его не любит? Мне кажется, даже двоечники любят первое сентября. Для каждого двоечника это шанс в этом году что-то исправить. Конечно, человек, который говорит, что он всегда любил учиться, синий чулок. Есть любимые и нелюбимые предметы. Нельзя любить все», — сказал собеседник.



По его мнению, у современных школьников сейчас очень большая нагрузка.

«Я с ужасом смотрю, сколько сейчас уроков у современных подростков, и считаю, что их очень много. Их нагрузка непомерно большая, раньше такого не было. Раньше 7 уроков было исключением из правил, а сейчас это стало нормой для всех», — сказал Виталий Милонов.

Также он выразил свои поздравления и пожелания учащимся на будущий год.

«Хочется, чтобы люди с большим оптимизмом смотрели в этот год, потому что важно ощущать, что это год возможностей, который не начало неких испытаний, а начало эпохи, когда ты можешь реализовать свои планы. Учиться — это здорово, это совокупность: учеба, тусовка, атмосфера, друзья», — заключил Милонов.

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Появились детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Отец фигуранта дела «Крокуса» Хамидова переехал в Москву за год до теракта
01 сентября 2024, 08:28

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусейна Хамидова Расул за год до теракта переехал из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает владелица квартиры, которую снимал мужчина, он минимум с 2017 года жил в Екатеринбурге. По ее словам, однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна вместе с супругой за двенадцать тысяч рублей.

Весной прошлого года он съехал. Владелица жилья добавила, что мужчина был порядочным квартирантом.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу
01 сентября 2024, 07:36

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

С 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, которая затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что поправки направлены на повышение заработной платы сотрудников, которые трудятся сверхурочно. По новым правилам, при расчете оплаты труда будут учитываться и компенсационные, и стимулирующие выплаты.

Сверхурочные работы будут оплачиваться в полуторном размере в первые 2 часа и в двойном — в последующие часы. Также работник все еще может взять дополнительный отгул за сверхурочную работу.

Ранее опрос SuperJob показал, что чаще всего сверхурочно приходится работать курьерам, медикам, а также водителям. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стали известны детали дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ
01 сентября 2024, 03:42

Фото: iStock/breakermaximus

В расследовании уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов в российскую армию могут появиться новые эпизоды. Об этом свидетельствуют документы дела, на которые ссылается РИА Новости.
«Изъяты не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», – говорится в публикации.

Ранее генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Ешипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова были задержаны в результате решения суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне срок их содержания под стражей был продлен до 3 декабря.

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#уголовное дело
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#вс рф
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В России с 1 сентября ввели новый штраф для водителей
01 сентября 2024, 00:40

Фото: iStock/Zolnierek

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий высадку инвалидов I группы из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Документ доступен на официальном портале правовой информации. Водители, нарушившие это требование, подлежат штрафу.
Закон вносит изменения в статью 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающую наказание за принудительную высадку инвалида I группы, который едет без сопровождения взрослых и не подтверждает факт оплаты проезда.

Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Как стало известно в июне, президент Путин подписал данный закон.

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#водители
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В России изменили правила установки дорожных камер
В России с 1 сентября изменили правила установки дорожных камер
01 сентября 2024, 00:14

Фото: iStock/artisteer

1 сентября в России вступил в силу закон, изменяющий правила установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
Если раньше эти правила определялись ведомственными документами, то теперь они прописаны в федеральном законе. Последний предусматривает публикацию в Интернете информации о размещении комплексов фото-видеофиксации и перечня фиксируемых ими правонарушений. Каждая камера должна иметь соответствующую сертификацию. Фото и видео, полученные с устройств, не соответствующих требуемым параметрам, не могут считаться доказательствами правонарушения.

Ранее, 29 мая 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах.

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Фекла Свекольница 1 сентября: как избежать беды и почему нельзя долго смотреться в зеркало
01 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/jacoblund

1 сентября православные верующие отмечают память святой Феклы Газской, а также мучеников Тимофея и Агапия. В народном календаре этот день называется Фекла Свекольница. В старину в это время начинался сбор свеклы, и чтобы урожай не пострадал от плохой погоды, люди работали с утра до вечера, хотя иногда находили минутку для праздности. О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день, а чего категорически стоит избегать расскажет редакция «Радио 1».

Фекла Свекольница: история праздника

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В храмах в этот день почитают трех великих мучеников: святую Феклу Газскую, Тимофея и Агапия, которые жили в IV веке. Под правлением жестокого императора Диоклетиана они распространяли христианство среди язычников, за что были казнены.

Праздник, связанный с тремя мучениками, получил название в честь Феклы Газской. Поскольку этот день совпадал с началом уборки свеклы, одной из самых значительных культур, в названии возникло дополнение – «свекольница». Тем не менее, в некоторых регионах этот праздник 1 сентября (по старому стилю 19 августа) именовали иначе: «Андреем-тепляком», «Тепляком», «Андреем Стратилатом» или просто «Феклой».


Традиции праздника Феклы Свекольницы

Фото: istockphoto/wmaster890

Празднование Феклы Свекольницы включает в себя множество традиций. В этот день принято готовить блюда из свеклы, так как она считается главным символом праздника. Часто на столе можно увидеть свекольник, борщ и другие блюда, в состав которых входит этот корнеплод.

Что можно делать в день Феклы Свекольницы?


  • Собирать урожай: если у вас остались неубранные овощи, этот день подходит для завершения сбора.
  • Готовить блюда из свеклы: приготовление традиционных блюд — важная часть праздника.
  • Проводить обряды на благополучие: в этот день можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи и изобилия в дом.

Что нельзя делать в день Феклы Свекольницы?

Фото: istockphoto/Tatsiana Volkava

Одно из самых важных ограничений, связанных с Феклой Свекольницей, касается планов на будущее. Озвучивать их следует только самым близким людям. Если начать делиться своими намерениями с незнакомцами, они могут не осуществиться. В день Феклы Свекольницы также запрещается:

  • жаловаться на судьбу – это может привести к постоянным проблемам и разногласиям в семье.
  • долго разглядывать себя в зеркале – это может старить лицо.
  • чинить старую одежду, обувь, предметы мебели или посуду – это может привести к неприятностям разного рода.
  • следить за огнем – это сулит болезни и негативные энергии.

Фекла Свекольница – это праздник, пропитанный миром и спокойствием. В этот день особенно не приветствуются споры, слухи и конфликты. Нарушители предостережений могут столкнуться с финансовыми трудностями и недомоганиями. Суеверия и традиции являются важной частью народных праздников. Хотя верить в них не обязательно, знание обычаев наших предков может быть полезным.

Приметы на Феклу Свекольницу

Фото: istockphoto/gorsh13

Существует множество примет, связанных с этим днем. Например, если на Феклу Свекольницу выпадает снег, зима будет холодной. Также считается, что если в этот день пойдет дождь, то весна будет ранней. Если облаков мало, значит, погода будет ясной и прохладной. Погода в дневное время будет определять, какой будет осень.

Если березовые листья начали желтеть, это означает раннюю весну. Журавли, летящие высоко и медленно, предсказывают тихую и теплую осень.

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#приметы
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В Telegram не работает одна функция
В Telegram не работает функция «Найти людей рядом»
31 августа 2024, 21:06

Фото: istockphoto/undefined undefined

Функция поиска «людей рядом» не работает в мессенджере Telegram, пишет РИА Новости. Опция помогала быстро обменяться контактами с юзерами поблизости, а также найти новых друзей.
Сейчас при ее использовании идет долгий поиск, но не показываются его результаты. Журналисты РИА Новости уже отправили в компанию запрос по данному поводу.

Ранее французский политик Флориан Филиппо отмечал у себя в соцсетях, что основателю Telegram Павлу Дурову нужно быть бдительным. Депутат считает, что жизни предпринимателя может грозить опасность. Одним из активных пользователей Telegram был президент Франции Эммануэль Макрон, хоть и боялся утечек, подчеркивал Филиппо.

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#мир
#новости
#telegram
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Автоблогер Булкин раскрыл, в продажу каких авто можно инвестировать
Автоблогер Булкин рекомендовал инвестировать в продажу суперкаров
31 августа 2024, 18:44

Фото: iStock/Karlos Garciapons

Автоэксперт и видеоблогер Александр Булкин заявил, что для заработка денег на покупке автомобилей стоит инвестировать в перепродажу суперкаров.
При этом он уточнил нюанс такого инвестирования: лучше всего продавать такие машины лишь через 10 лет после приобретения.

«Здесь речь про те самые редкие машины, которые со временем дорожают. Как правило, это культовые спорткары в родном состоянии и с минимальным пробегом. Купив сейчас условный Porsche 911, законсервировав лет на 10 — через 10 лет мы продадим его по очень высокой цене как коллекционный экземпляр», — пояснил в беседе с NEWS.ru Булкин.

Ранее Александр Булкин заявлял, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.

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#автомобили
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26-летняя россиянка стала женой 81-летнего миллиардера. Кто она и как прошла свадьба?
Bild: 81-летний немецкий миллиардер женился на 26-летней россиянке
31 августа 2024, 18:12

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

81-летний миллиардер из Германии Хорст-Дитер Эш обвенчался с 26-летней жительницей Петербурга Алиной Кузняткиной. О деталях свадьбы и совместной жизни сообщает Bild.
Уточняется, что у пары есть ребенок — дочка Марселина, которая родилась в мае. В марте, незадолго до ее рождения, влюбленные узаконили отношения, а 3 июля состоялось их венчание.

Гражданская церемония прошла на вилле немецкого миллиардера. На сегодняшний день ее продают за 20 миллионов долларов.

Согласно информации источника, Кузняткина познакомилась с экс-владельцем модельного агентства в соцсетях. 54 года разницы не стали проблемой для пары — супруги абсолютно счастливы и полны страсти.

Кроме того, Алина полюбила хобби мужа и теперь она вместе с ним собирает пазлы и коллекции марок стоимостью в миллионы долларов.

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