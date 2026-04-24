Пациентка напала на заведующего отделением больницы в Симферополе
В Симферополе пациентка больницы напала на заведующего отделением и повредила ему лицо и нос. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления Росгвардии.
Отмечается, что женщина обратилась за помощью в медучреждение, однако затем начала вести себя агрессивно и устроила дебош. Когда заведующий отделением сделал ей замечание, пациентка набросилась на мужчину с кулаками и сильно толкнула. Медик упал и получил травмы лица и носа.
Уточняется, что инцидент произошел в одной из больниц крымской столицы. Сотрудники Росгвардии уже задержали нарушительницу и передали полиции.
Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина с ножом напал на двух врачей в Дагестане, нанеся им удары в область лица и шеи, и скрылся. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Правоохранительные органы быстро вышли на след подозреваемого, сейчас его направили на медицинское освидетельствование.
