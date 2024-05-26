Несколько рек вышли из берегов в Грузии

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Проливные осадки вызвали наводнения в Марнеули и Болниси в Грузии, приведя к выходу нескольких рек из берегов. Информация об этом поступила от Sputnuk Грузия.
По сообщению, стихийное бедствие повредило линии связи, дорожную инфраструктуру, затопило поля и нижние этажи жилых домов.
Керченская паромная переправа остается недоступной второй день из-за сильного ветра и шторма. Решение о временном закрытии было принято предыдущим вечером. По данным МЧС, на полуострове действует предупреждение о шторме с северо-восточным ветром до 25 м/с.
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