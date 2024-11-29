Невролог Хорошев раскрыл, какой горячий источник опасен для жизни

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45-летняя россиянка отдыхала в Индии и посещала горячие источники трижды в день. Однажды она не вернулась в отель — местные жители нашли ее мертвой прямо в воде. Вскрытие показало, что у женщины случился сердечный приступ.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что горячие источники являются прекрасной оздоровительной процедурой, но есть некоторые исключения.
По его словам, радоновые ванны могут стимулировать активность человека: чувствуется легкий подъем сил, повышается тонус, но есть и минусы.
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«Радоновые ванны, прямо скажем, не вполне полезны. Это ванны с большим содержанием радона. Это, как известно, продукт распада урана (уран — торий — радий — радон). Особенно много радона в подвальных помещениях, поскольку он там выделяется из микротрещин, но не рассеивается воздухом, а накапливается», — сказал врач.
По его словам, радоновые ванны могут стимулировать активность человека: чувствуется легкий подъем сил, повышается тонус, но есть и минусы.
«Люди не понимают того, что в данном случае они вдыхают много радона. Это вредно для легких и других органов», — подчеркнул эксперт.
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Анастасия Бондарева