Невролог рассказала, как помочь человеку во время эпилептического приступа

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С 2015 года во второй понедельник февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Главная цель — привлечь внимание общественности к трудностям, которые испытывают больные и повысить информированность общества.
Кандидат медицинских наук, врач, невролог, эпилептолог, психотерапевт Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала, как помочь человеку во время эпилептического приступа.
Она добавила, что эпилепсия локальная и важно понимать, что это разряд из определенной зоны мозга: лобной, височной, затылочной, теменной.
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«Главное — не травмировать больного. Если он падает — постараться его подхватить и аккуратно положить, вызвать скорую помощь. Нужно проследить, чтобы рядом не было ничего острого. Кладем его на бок, чтобы слюна стекала, или придерживаем так, чтобы амплитуды движений механически не травмировали человека», — объяснила эксперт.
Она добавила, что эпилепсия локальная и важно понимать, что это разряд из определенной зоны мозга: лобной, височной, затылочной, теменной.
«Иногда бывают такие приступы, которые во время Гиппократа относили к истериям. Это бывает и непристойное поведение, и ночные внезапные, хаотические движения — причину может выяснить только специалист», — объяснила Голубинская.
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Анастасия Панченко