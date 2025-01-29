Newsweek: Администрация Трампа обратила внимание на скандал со школьным туалетом

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Министерство образования США с подачи администрации американского президента Дональда Трампа разбирается в скандале с переоборудованием женского туалета в школах Денвера, сообщил журнал Newsweek.
«Управление по гражданским правам Министерства образования начало расследование после того, как местный новостной канал сообщил о создании [общего] туалета для мужчин и женщин», — обратили внимание авторы материала.
Уточнялось, что из-за этого в одном из образовательных учреждений Денвера остались лишь мужские и общие туалеты, однако отсутствуют женские.
Ранее сообщалось, что мужчина в женской одежде тайно снимал девушек в туалете торгового центра в Казани. Злоумышленник, надев длинный пуховик и платок, зашел в женский туалет, спрятался в кабинке и записывал видео посетительниц на телефон. Его действия заметила девушка, находившаяся в соседней кабинке. На нее был направлен телефон.
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Ольга Енгалычева