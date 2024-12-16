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В Чите чиновники заявили об открытии строившегося практически два года деревянного уличного туалета., сообщило издание «Подъем».
Издание подчёркивает, что старый построенный для жителей бараков уличный туалет убрали в самом начале прошлого 2023 года, и с того времени гражданам Российской Федерации из ветхого жилья пришлось справлять нужду в вёдра. Уточнялось, что даже после того, как строительство завершилось, жители барака примерно месяц не могли посещать туалет, так как тот был заколочен досками до момента приёмки.
Ранее сообщалось, что житель Дагестана по имени Заур скоропостижно скончался. Это произошло сразу после того, как он узнал, что ему подменили ребенка в родильном доме 23 года назад.
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«До момента их приемки доступ к туалетам, действительно, был ограничен. После приемочной комиссии доступ полностью открыт», — обратили внимание чиновники.
Ранее сообщалось, что житель Дагестана по имени Заур скоропостижно скончался. Это произошло сразу после того, как он узнал, что ему подменили ребенка в родильном доме 23 года назад.
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Ольга Енгалычева