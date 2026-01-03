Неженатым туристам запретили заниматься сексом на популярном курорте
В Индонезии в январе этого года вступил в силу новый Уголовный кодекс, запрещающий внебрачные интимные отношения. Об этом сообщает агентство Reuters.
Запрет распространяется как на граждан страны, так и на иностранных туристов, отдыхающих в том числе на острове Бали. Нарушителям закона грозит до одного года тюрьмы. Пожаловаться на несоблюдение семейных устоев могут только близкие родственники: пострадавший супруг, его родители или дети.
Эта норма является частью масштабной правовой реформы, которая направлена на замену устаревших колониальных законов. Новый кодекс также вводит уголовную ответственность за богохульство.
