НИКИ детства приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Научно-исследовательский клинический институт детства принял участие в Всероссийской акции «Ёлка желаний», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В этом году наш институт присоединился к замечательной всероссийской акции "Ёлка желаний". Её цель — порадовать детей, которые в предновогодние дни находятся на лечении в больнице и часто бывают одни, без родителей. Мы надеемся, что подарки, полученные в преддверии Нового года, поднимут настроение ребятам и помогут им почувствовать волшебство этого праздника», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Успешная организация акции «Ёлка желаний» в стационаре НИКИ детства стала возможной благодаря поддержке и участию главы городского округа Мытищи Юлии Олеговны Купецкой и администрации города. Они обеспечили детей подарками.
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