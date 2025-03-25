Никифоров день 26 марта: как избежать бедности и не укоротить жизнь, народные приметы

Фото: iStock/Adam Bartosik
В народном календаре 26 марта отмечается Никифоров день. В это торжество солнечные лучи начинали согревать землю, и медведи, очнувшись от долгого зимнего сна, покидали свои берлоги, в которые уже проникала талая вода.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Elena Zolotova
Святитель Никифор родился в Константинополе в конце VIII века. Его родители, Феодор и Евдокия, дали сыну христианское воспитание, следуя собственному примеру. Отец пострадал за православие от императора Константина Копронима (740–775), а мать, разделив его изгнание, вернулась в Константинополь и приняла иночество. Святой Никифор получил хорошее светское образование, изучал Священное Писание и читал духовные книги.
В царствование Льва IV (775–780) он стал царским советником, вел добродетельную жизнь, хранил православную веру и защищал почитание икон. После смерти Льва, в царствование Константина VI (780–797) и святой Ирины, в 787 году в Никее прошел VII Вселенский Собор, осудивший иконоборчество. Святой Никифор от имени императора защищал православие, помогая святым отцам Собора.
Вскоре святой покинул службу и поселился у Босфора, проводя жизнь в научных трудах, молитве и посте. Он построил церковь и основал монастырь. В царствование Никифора I (802–811) он был избран патриархом 12 апреля 806 года, став иноком и священником.
При Льве V Армянине (813–820), яром иконоборце, начались гонения на Церковь. Патриарх продолжал борьбу с ересью, но император вызвал из ссылки отлученных епископов и клириков. Император потребовал прений о вере, но патриарх отказался, пророчески предсказывая скорую гибель еретиков. Патриарх был отлучен и сослан в Хрисополь, а затем на остров Проконнис в Мраморном море, где он умер 2 июня 828 года.
Мощи святого патриарха Никифора были перенесены в Константинополь в 847 году, пролежав в земле 19 лет. Святитель Никифор оставил после себя духовное наследие – исторические, догматические и канонические труды.
Фото: iStock/EstuaryPig
Фото: iStock/vubaz
Верующие обращаются к святому Никифору, епископу Константинопольскому, с молитвой о спасении души. Они просят его укрепить их веру и направить на путь праведности. Святитель Никифор — заступник обездоленных, он протягивает руку помощи тем, кто оказался в тяжёлом финансовом положении.
На Никифора принято посещать бани. Считалось, что вода в этот день обладает особой целебной силой, способной защитить от болезней и очистить от негатива. Этот день подходит для того, чтобы принимать важные решения и начинать новые проекты. Считается, что усилия, которые вы приложите сегодня, принесут вам успех.
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История праздника, кто такой Никифор
Фото: iStock/Elena Zolotova
Святитель Никифор родился в Константинополе в конце VIII века. Его родители, Феодор и Евдокия, дали сыну христианское воспитание, следуя собственному примеру. Отец пострадал за православие от императора Константина Копронима (740–775), а мать, разделив его изгнание, вернулась в Константинополь и приняла иночество. Святой Никифор получил хорошее светское образование, изучал Священное Писание и читал духовные книги.
В царствование Льва IV (775–780) он стал царским советником, вел добродетельную жизнь, хранил православную веру и защищал почитание икон. После смерти Льва, в царствование Константина VI (780–797) и святой Ирины, в 787 году в Никее прошел VII Вселенский Собор, осудивший иконоборчество. Святой Никифор от имени императора защищал православие, помогая святым отцам Собора.
Вскоре святой покинул службу и поселился у Босфора, проводя жизнь в научных трудах, молитве и посте. Он построил церковь и основал монастырь. В царствование Никифора I (802–811) он был избран патриархом 12 апреля 806 года, став иноком и священником.
При Льве V Армянине (813–820), яром иконоборце, начались гонения на Церковь. Патриарх продолжал борьбу с ересью, но император вызвал из ссылки отлученных епископов и клириков. Император потребовал прений о вере, но патриарх отказался, пророчески предсказывая скорую гибель еретиков. Патриарх был отлучен и сослан в Хрисополь, а затем на остров Проконнис в Мраморном море, где он умер 2 июня 828 года.
Мощи святого патриарха Никифора были перенесены в Константинополь в 847 году, пролежав в земле 19 лет. Святитель Никифор оставил после себя духовное наследие – исторические, догматические и канонические труды.
Приметы дня
Фото: iStock/EstuaryPig
- На Никифора туманы – лето ненастным будет.
- Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.
- День выдался солнечным – к урожаю зерновых.
- Галки собираются гурьбой под вечер и кричат – к ясной погоде.
Что можно делать 26 марта
Фото: iStock/vubaz
Верующие обращаются к святому Никифору, епископу Константинопольскому, с молитвой о спасении души. Они просят его укрепить их веру и направить на путь праведности. Святитель Никифор — заступник обездоленных, он протягивает руку помощи тем, кто оказался в тяжёлом финансовом положении.
На Никифора принято посещать бани. Считалось, что вода в этот день обладает особой целебной силой, способной защитить от болезней и очистить от негатива. Этот день подходит для того, чтобы принимать важные решения и начинать новые проекты. Считается, что усилия, которые вы приложите сегодня, принесут вам успех.
Что нельзя делать в этот день
- В день Никифора женщинам не рекомендовали заниматься уборкой в доме, так как, согласно поверьям, вместе с водой и мусором можно было вынести из дома удачу и благополучие.
- 26 марта не рекомендуется стричь волосы, чтобы не навлечь беду и не укоротить свой жизненный путь.
- Не следует в этот день надевать черную одежду. Согласно поверьям, это может привлечь печальные события или траур в дом.
- Не стоит брать деньги взаймы в Никифоров день, потом должник год будет жить в бедности.
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Елена Генералова