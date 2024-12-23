Никите Михалкову выписали штраф в 300 рублей

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)
В Москве суд оштрафовал режиссёра Никиту Михалкова на 300 рублей за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в основанной им Академии кинематографического и театрального искусства, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
«Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования… отчет по форме ЕФС-1», — говорилось в документах.
На судебное заседание режиссёр не пришёл. Суд установил обстоятельства правонарушения и признал должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, подчёркивалось в документах. Говорилось, что постановление вынесли ещё в прошлом месяце.
Никита Михалков — основатель и ректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова».
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