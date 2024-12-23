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Никите Михалкову выписали штраф в 300 рублей

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

В Москве суд оштрафовал режиссёра Никиту Михалкова на 300 рублей за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в основанной им Академии кинематографического и театрального искусства, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
«Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования… отчет по форме ЕФС-1», — говорилось в документах.

На судебное заседание режиссёр не пришёл. Суд установил обстоятельства правонарушения и признал должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, подчёркивалось в документах. Говорилось, что постановление вынесли ещё в прошлом месяце.



Никита Михалков — основатель и ректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова».

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#суд
#штраф
#режиссёр
#михалков
В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов
23 декабря 2024, 15:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области завершили рекультивацию 27 полигонов твёрдых коммунальных отходов. Остался лишь один действующий комплекс – полигон «Тимохово».
Такие данные привёл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в обращении к жителям по итогам года.
«Экологическое благополучие – тема, особенно актуальная для Подмосковья. Если ты здесь живешь, ты хочешь, чтобы всё было чисто и комфортно. Мы завершили рекультивацию 27 полигонов ТКО. Остался один действующий комплекс, к которому нужно подступиться, – «Тимохово» в Богородском городском округе. Нужно найти решение, чтобы на территории больше не оставалось ни одной брошенной свалки с фильтратом или чем-то, что раздражает жителей», – подчеркнул глава региона.
Рекультивация полигонов ТКО в Подмосковье в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология» стартовала в 2019 году. За шесть лет удалось рекультивировать 24 полигона. До конца декабря этого года рассчитывают завершить работы ещё на трёх – «Лесная», «Непейно» и «Шатурский».

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#андрей воробьёв
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#рекультивация
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#эколог
#обращение к жителям
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11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении
23 декабря 2024, 14:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На железнодорожных станциях Московской области необходимо реконструировать более 10 надземных пешеходных переходов. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
«Мы видим большой запрос на конкорсы – современные железнодорожные переходы. Сегодня 11 из них у нас устарели. Мы должны решить задачу, как сделать, чтобы они были современными – закрытыми и с эскалаторами. Одного лифта на станции недостаточно для большого пассажиропотока», – сказал губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
В октябре разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути открыли у станции Серпухов. А к 2026 году планируется построить четыре пешеходных перехода нового типа в Лобне, Люберцах и Одинцове.

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Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января
#железная дорога
#переход
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#андрей воробьёв
#строительство
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Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях изменится 28-30 декабря
23 декабря 2024, 14:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов на Белорусском и Савёловском направлениях, а также на МЦД-1 изменится с вечера до утра 28-29 и 29-30 декабря из-за работ по строительству станции Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ЦППК.
«В указанный период с 20:00 до 7 утра будут увеличены интервалы между поездами, у некоторых электричек изменится станция отправления и прибытия, кроме того, у ряда составов сократит количество остановок на маршруте. В частности, некоторые поезда без остановок проследует станции Баковка, Немчиновка, Сетунь, Дегунино, Тестовская и Беговая», — говорится в сообщении.

Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через приложение ЦППК.

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#белорусское направление
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Зарплаты подмосковным социальным работникам проиндексируют от 10 до 20%
23 декабря 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В 2025 году власти Подмосковья проиндексируют зарплаты социальным работникам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям региона.
«Что касается поддержки социальных работников, то у нас их 15 тыс. Мы понимаем, какую сложную работу, какую миссию они выполняют. Проиндексируем им от 10 до 20% заработные платы», – пообещал Воробьёв, выступая с ежегодным обращением.
Ранее он заявил, что с января в Московской области будут также проиндексированы оклады работников образования.

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#подмосковье
#губернатор
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#зарплата
#социальная поддержка
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Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января
23 декабря 2024, 13:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 1 января в Московской области проиндексируют зарплату учителям, молодым специалистам и педагогам дополнительного образования.
Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям Подмосковья.
«С 1 января проиндексируем заработную плату всем педагогам и учителям, молодым учителям и педагогам допобразования. Их оклады вырастут на 20%. Давайте продолжат искать учителей, и я очень надеюсь, что мы сможем закрыть все вакансии», – сказал губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
Он особо поблагодарил педагогов, работающих с одарёнными детьми.
«В этом году преподаватели 44 лучших школ искусств начали получать ежемесячные выплаты. В следующем году эта мера будет обязательно сохранена. Более того – впервые начнутся выплаты учителям музыки в школах искусств. Ежемесячно они будут получать по 5 тыс. рублей. Эта надбавка коснётся 4 тыс. педагогов», – уточнил Воробьёв.
Преподавателей колледжей также ждёт увеличение выплат. Эта мера затронет 103 тыс. педагогов. Воробьёв рассказали и о привлечении учителей для работы в регионе.
«В прошлом году у нас не хватало 2,1 тыс. учителей. Это был серьёзный вызов. Мы предложили ряд программ, которые позволили уменьшить этот дефицит до 250 педагогов. Сегодня я прошу и наши министерства, и наших глав обратить внимание на то, что до сих пор остаются вакансии. Это значит, там учитель или перегружен, или иной раз некому проводить уроки. Это растущие округа – Одинцовский, Ленинский, Королёв, Мытищи и Химки», – добавил губернатор.
Воробьёв также напомнил, что продолжается программа компенсации аренды жилья и социальной ипотеки для учителей.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#зарплата
#учителя
#педагоги
#индексация
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Тело бывшего мужа Седоковой Тиммы оказалось никому не нужно
23 декабря 2024, 13:45

Фото: iStock/tiero

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, оказалось никому не нужно.
Источник издания NEWS.ru отметил, что тело Тиммы будет длительное время находиться в морге, поскольку за ним до сих пор никто не обращался. Также у мужчины не нашли паспорт. Если у него есть российский паспорт, то будет проще выдать свидетельство о смерти. Если же он имел иностранное гражданство, то необходимо заверение нотариуса.

Также подчёркивается, что разрешение на выдачу тела можно получить исключительно через ЦАО Следственного комитета России. Предварительно необходимо подготовить пакет документов.

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#гражданство
#паспорт
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#тела
#спортсмены
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В подмосковной деревне Горки построили трансформаторную подстанцию
23 декабря 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Строительство новой трансформаторной подстанции в деревне Горки городского округа Кашира завершено, работу провели сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В Горках установили новую подстанцию КТП-164 с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. Кроме того, специалисты проложили пять новых участков кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 200 метров, кабель 6 кВ протяжённостью 20 метров и воздушную линию 0,4 кВ протяжённостью 351 метр, для которой поставили семь дополнительных опор», — говорится в сообщении.
Новая трансформаторная подстанция увеличила надёжность подачи электричества более чем в 50 частных домовладений и разгрузила существующую подстанцию ТП-95.

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#минэнерго мо
#кашира
#электричество
#мособлэнерго
#деревня
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Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой для детей на рейсы с первого января
23 декабря 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

«Аэрофлот» объявил о начале продаж билетов со скидкой 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет в эконом-классе на внутренние рейсы России с датой вылета, начиная с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
«Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет для перелетов по России с датой вылета от 01.01.2025 года», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей.

До этого появилась информация, что «Аэрофлот» официально сообщил о первой в России сделке «мокрого» лизинга самолётов. Авиакомпания возьмёт в аренду три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами у авиакомпании iFly.

«Аэрофлот» подал в суд на авиапроизводителя «Яковлева». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#правила
#авиакомпания
#аэрофлот
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Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках
23 декабря 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В последнюю рабочую неделю перед новогодними праздниками степень загруженности дорог в Московской области увеличилась, а вечерний час пик наступает раньше: в 16:00, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В связи с шестидневной рабочей неделей увеличенный трафик продержится до воскресенья. При этом ожидается, что во вторник, 31 декабря, число поездок снизится В праздничные выходные трафик также будет менее интенсивным, а со второй половины января движение на дорогах вернётся в обычный режим», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что основные пробки ожидаются у торговых центров и магазинов на центральных улицах городов области, а также на вылетных магистралях и съездах с МКАД.

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#московская область
#подмосковье
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