«Никогда не прощу»: Барбара Брыльска высказалась о смерти Валентины Талызиной
Барбара Брыльска прокомментировала уход из жизни Валентины Талызиной, припомнив давнюю неприязнь между ними. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей», — заявила польская актриса.Конфликт между артистками произошел два года назад. Талызина обвинила коллегу в продаже нижнего белья на Мосфильме в перерывах между съемками. Брыльска заверила, что ничем не торговала, а только привозила вещи своим друзьям. Она предполагает, что коллега ненавидела ее за получение Государственной премии СССР за роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Напомним, народная артистка России скончалась 21 июня 2025 года в возрасте 90 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.