«Никто не застрахован»: Врач рассказал о первых признаках деменции

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Около 50 миллионов людей в мире страдают деменцией. При этом заболевании возникает поражение головного мозга, что ведет к когнитивным нарушениям: восприятие, внимание, узнавание, память, интеллект, речь, способность выполнять целенаправленные действия. Однако возникает вопрос: как отличить обычную забывчивость от первых симптомов деменции?
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что забывчивость и рассеянность — это первые признаки когнитивных нарушений.
Он добавил, что деменция чаще всего возникает после 75 лет, но у нее есть «молодые» формы — в 40-50 лет, и излечить ее невозможно.
По его словам, люди с деменцией живут от 2 до 20 лет, в среднем — 7 лет. Однако у всех симптомы развиваются со своей скоростью.
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«Люди замечают, что стали забывчивыми, но это еще не деменция. Деменция — это когнитивные нарушения, но выраженные. Это определенный термин, который заменяет сейчас термин «слабоумие» и означает, что человеку нужна помощь. У него нарушена память, речь, интеллект», — рассказал врач.
Он добавил, что деменция чаще всего возникает после 75 лет, но у нее есть «молодые» формы — в 40-50 лет, и излечить ее невозможно.
«Сегодня мы можем лечить деменцию, но излечить ее не можем. Мы в силах замедлить процесс на той стадии, на которой мы ее поймали. Эти люди по мере развития синдрома деменции забывают, как в туалет ходить и даже жевать, забывают текущие события, имена родных, теряются в метро. Летом человек одет не по погоде, например, в майское солнце едет в дубленке — это говорит о том, что он потерялся в пространстве, времени, климате и сезоне», — объяснил гериатр.
По его словам, люди с деменцией живут от 2 до 20 лет, в среднем — 7 лет. Однако у всех симптомы развиваются со своей скоростью.
«Никто из нас не застрахован. Если есть нехорошие звоночки, нужно обратиться к профессиональной оценке: к неврологам, психиатрам, гериатрам», — заключил Новоселов.
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Анастасия Бондарева